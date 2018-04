Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el volante que se ‘cruza’ cuando sale el solcito, no se olvida de su barrio. Siempre baja y comparte con la gente, pero las malas lenguas aseguran que en realidad busca a Paloma, una cuerpona que trabaja con los jeans de una ‘Cocotera’. Está invirtiendo y ya campeonó un par de veces. Tiene una moral de acero. Pero que no crea que es cacharrero. Simplemente es money. Curuju...



‘Chiquito’ vuelve al ataque y ha encontrado a una de su vuelo. Dizque la chica es una grandaza y baila en un grupo de nombre ‘Rumba Hermosa’. Por ahora lo está haciendo sufrir, porque le acepta salir pero a lugares ‘fichos’ y el zambo patalea porque anda bajo de monedas. Rexuxa...



La ‘Hiena’ es de campeonato. Le encanta meterse en líos. Retornó de México, se fue a capturar a una amiguita a Barrios Altos, hizo lo que tenía que hacer, prometió subirla a nivel de oficial y ahora ya no le habla y la bloqueó de sus redes. Que no se la dé de muy vivo, que ya tiene varias derrotas. Qué palta...

El ‘Zorrito’, pero el ‘carrito chocón’, juega en la Liga Máster de San Isidro y, como es sano y no toma licor ni fuma, la rompe, aunque siempre se mete un pique y termina fuera de la cancha. Nunca tuvo freno de mano. Y no va a cher...



El ‘Loco’ Martínez, ex Cienciano, se dio una vuelta por Lima. Vino a pichanguear en unos partidos de fútbol 7. El miércoles pasado, antes de volver a Uruguay, se ‘internó’ en la cebichería ‘Pa Bravo Yo’ de Lince, donde hizo de las suyas. Se tomó todo, comió harto y dejó algunos platos sin pagar. Lo malo es que se quejaron de que las paredes de los baños estaban despintadas. Noooo... Me voy, soy fuga.