Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que de las casi 20 lucas gringas mensuales que cobraba el ‘Cacharrero’ en La Vicky, una parte era para el ‘peaje’ del ‘Matador de cucarachas’. Ese pelucón es un peligro, un ‘hambriento’, todo lo ve ‘cocos’ para sus bolsillos. Por algo tiene una jatazo en su tierra, aunque hay gente que se la tiene jurada porque se portó mal con algunos que lo ayudaron cuando nadie lo empelotaba. Qué palta...

A los chamacos que recién inician en la pelotita les digo que elijan bien a su representante. La mayoría son ‘casasola’ y poco les importa el futbolista. El que tiene ofertas de Europa y no puede irse es un defensa de la selección que juega en el extranjero. El muchacho firmó por una empresa grande, pero los dueños de su pase no lo quieren vender a menos que ellos se queden con dos ‘palos verdes’. El club desea venderlo, el chico quiere emigrar, pero los ‘chupasangre’ no le ‘abren’ la puerta. Ayayayay...

El ‘Chucho’ del Callao sabe que está jugando los descuentos en la pelotita y este año llegaron jugadores para pelearle el puesto. Por eso se puso a modelar ropa de un ‘causa’ y dicen que la gente está comprando las prendas. Bien por el chalaco que es chamba y sabe ganarse sus frijoles. Vale...

Dicen que al final de la avenida Javier Prado se acabó el billete. Cuando el equipo empezó a trabajar, diez juveniles fueron invitados a hacer la pretemporada y había por lo menos tres que le llenaban los ojos a ‘Iván Cruz’. El problema llegó cuando tuvieron que irse a concentrar a su sede al sur de Lima. Ahí se dieron cuenta de que no había monedas para tanta gente y solo podían estar los del primer equipo. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

Kylian Mbappé el más veloz de la Ligue 1 para anotar este gol de PSG (Canal Football Club)