Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el más grande ‘café don Lucho’ de los últimos años, el tal ‘Chupe’, está que la hace linda con varios peloteros que pagan capricho por modelitos que van en una. El pelo pintado se rodea de los mejores cueritos de la farándula. Su business anda tan bien que ya le quitó el título a un gordo mermelero de la tele, que en su época fue el más bravo. Estos tipos la pegan de amigos y lo único que les interesa es chupar la sangre, llevarse su buen billete al ‘drilo’. Alcahuetean al mango y después te tiran en cancha. Ayayayay...

Así que la ‘Mosca’ vuela de lo más feliz en el Altiplano. Acaban de renovarle contrato por dos años y le dan todo lo que pide en ese equipo que recién ascendió, lo tuvo peleando el campeonato y lo clasificó a la Sudamericana. La firme que me alegro de que le esté yendo bien, porque aquí en el Rímac lo botaron con la barreta que no iba con el estilo y en La Vicky lo sacaron por poner mano dura con algunos ‘angelitos’ que querían hacer de las suyas. Qué feo...

Ya me enteré de que ‘Canchita’ ha sido declarado persona no grata en el Misti. El volante tenía todo arreglado para quedarse por el sur, pero cuando apareció lo del Rímac se olvidó de que había dado su palabra y se arrancó. Cuando lo encararon se ‘echó grasa’ para que su empresario se coma ese budín con pasas. El árabe que maneja el club no le creyó y ahora no lo puede ver ni en pintura. Curuju... Me voy, soy fuga.