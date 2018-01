¿El ‘Churrito’ ya tiene enamorada y la llevará a Kuwait?

Del saque somos carnecita... Todo se sabe, el sábado, después del partido en la ‘Vicky’, el volante argentino que es uno de los refuerzos de este año, salió manejando y chocó con otro auto. El chofer de la ‘nave’ no le perdonó nada, le pidió que le pague los daños y el ‘parrillero’ quería sacar la cola, pero se aparecieron los ‘tombos’ y tuvo que arreglar con el ‘agraviado’. Caballero...



El ‘Churrito’ es único. Antes de marcharse a Kuwait, se empató con una mamacita cuyo nombre empieza con L de Laura. Ella vive en San Juan de Miraflores y la ‘guerreó’ para estar juntos. Hace una semana son enamorados y ya le ha dicho que en poquito tiempo se la lleva para que lo visite, ya que allá no hay limpieza de cutis ni puede tirar maicito, porque se va pa’ su río. Rexuxa...



Así que ‘Canchita’ quiso irse solito a Huaraz. Pero su patrona lo ‘parchó’ en ‘one’ y le aclaró que se iba con la familia sí o sí. Caballero aceptó y avisó por ‘wasap’ que nadie pretenda caerle de imprevisto en casita. Cuando estás tranquilo dejas tirado el celular y no te preocupas cuando caminas con tu ñori por la calle, porque nadie te va a reclamar ni hacer problema. Pero cuando estás dobleteando es un temita de aquellos. Te come el coco. A veces te gana la demencia y pierdes. Y no va a ser...



Me voy, soy fuga.