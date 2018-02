‘Churrito’ ha invertido bien su dinero

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Ray Sepúlveda’ regresó de México a su ‘causa’. Lo llevó para que lo acompañe en el depa y a los entrenamientos, pero al patita le gustaba salir de noche. Al final, el pelotero se iba solito a la práctica y lo dejaba al muchacho durmiendo en casa. Por eso le dijo que se vuelva al Perú y siga parado en su esquina haciendo hora todo el día. Vagazo...



Hay un runrún de que el zambito que está con roche por armar juergas con menores, ahora está en amores con una chica de ‘Flor de Amancaes’, en el Rímac. Le pidió DNI y le fue con todo. Eso sí, no cambia su estilo. Antes de irse, la llevó a conocer su ‘nidito’ en San Miguel. Ayayayyyy...



Por si acaso, ‘Churrito’ no tendrá suerte con las mujeres, les cantará a todas, pero ya está pensando de qué va a vivir cuando nadie lo contrate. Hace poquito, días antes de firmar por un club de Kuwait, terminó de construir su condominio en Surco. Calladito, en silencio, ha invertido bien su billete. Ojalá todo esté a nombre de un familiar de confianza, porque puede terminar de conserje del edificio, pues las ‘canallas’ que lo empelotan son profesionales. Ayayayay...



Me pasan la voz de que la ‘Misilera’ ya no tiene ‘porristas’. Un grupo de esposas se juntaron con la ‘patrona’ del número 1 de la rosada y le pidieron que prohíba que vayan al estadio. Es que las señoritas eran bien traviesas y con el cuento de alentar desde la cancha, se pegaban a los rosados y les pedían el número para ‘wasapearlos’. Sí son sanas, pero porque no les da la gripe. Rexuxa... Me voy, soy fuga.