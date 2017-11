El ‘Ciego’ fue clarito con la polémica que se armó por Claudio Pizarro, afirma ‘El Bombardero’

Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Ciego’ fue clarito con la polémica que se armó por Claudio Pizarro: “En la selección, ‘el nosotros’ está por encima del ‘yo’”. Con eso sepultó al delantero. Y encima, dejó el balón picando. No lo dijo, pero insinuó que una posible convocatoria del ‘Bombardero’ podría malograr la unión del grupo. Algunos recuerdan que el ‘Bombardero’ se dio el lujo de renunciar a la selección mientras Franco Navarro fue el técnico. El ‘Pepón’ no duró y se fue por la puerta falsa. Lo cierto es que en las calles, oficinas, huariques y en los taxis, casi todos se oponen a un llamado de Claudio. Yo ya he sentado mi posición y repito por enésima vez: aún no hemos clasificado al Mundial, tampoco hemos ganado nada y si alguien no suma, que tampoco reste. Así es...



Por si acaso, que en la Videna cierren puertas a empresarios, negociadores, auspiciadores, ‘picadores’, ‘cafés don Lucho’ y organizadores de eventos y todo aquello que distraiga a los jugadores. Los queremos concentraditos para los duelos del repechaje. La seguridad que abra bien los ojos. Concentración y humildad al máximo. Y no va ser...



Ya me contaron que el ‘Loquito’ de la ‘Banda’ es puro ‘bobo’. El sábado bajó con su viejo y tres ‘patas’ sufriditos a Mistura. El hombre no dejó que gasten un sol a los muchachos, que comieron, bebieron y embalaron. Curuju...



Me cuentan que el ‘Maestrito’ está en su mejor momento. Anda feliz, dedicado a los entrenamientos, sugiriendo estrategias al ‘Tigre’ y espiando al rival. Se le ve recontra enchufado y la razón es que tiene el corazón contento por una morena fuertota de Chorrillos. Ella lo motiva. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

