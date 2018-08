'El clásico fue tan malo que encima tuve que soportar a dos mancos arañándose porque son un chiste para meterse puñete'

Del saque somos carnecita... El U-Alianza se dio como lo desmenucé en la previa. Fue tan malo que encima tuve que soportar a dos ‘mancos’ arañándose porque son un chiste para meterse puñete. ‘Ven a mi casa’ quiso atarantar al chibolo y lo adelantaron por sanazo. La bronca empezó en la cancha y terminó en la pista atlética. El crema quiso chambearlo a la boquilla: ‘Afuera’ y el aliancista le sacó una mano que le hizo cosquillas. Para hacer estos papelones, mejor es ser tranquilito y así nadie te alucina. Los tombos los separaron, pero por los gritos y escándalos. En el campo, todos son matones, mechadores y paradores, pero a la hora de salir a la calle, a la vereda o parque, la mayoría va al arreglo: ‘Causa, son cosas del fútbol’. Tengo una lista enorme de los aflojadores. Sí, señores...



El ‘Ken’ es un personaje de aquellos. Ya lo veo muy artista y me parece ‘armani’ su romance con la actriz. No me cuadra tanto melón y hasta lo noto fingido. Me parece que cuando se besan no cierran los ojos porque hasta cuando duermen escanean el personal. El blanco es tramposo antiguo para que venga a pegarla de romántico a estas alturas de su vida. Hummmm...



Me pasan la voz de que el sábado, en un club de Escardó, en Maranga, hubo una actividad profondos de Joao, quien atraviesa un problema judicial. El zambo es recontraquerido y el rumbón reventó de gente. Cayeron el ‘Conejo’, Waldir, ‘Pocholo’, ‘Chalaca’ con sus hijos, Mirtha Uribe, su excariñito, Yesenia Uceda y Renzo Gayoso, gerente de los blanquiazules, antes de ir al clásico. Todos colaboraron porque el hombre es calidad. Fijo que el ‘Depredador’, que es su primo, también le ha brindado ayuda, porque como sabrán esos de terno y corbata, cobran con ‘fierro largo’ para defenderlo. La cana es la casa del jabonero. Así que no hay que irse de boca. Así es...



¿Se acuerdan de Daniel Porras? Claro, ese volante que jugó de contención de Alianza Lima, Deportivo Municipal, Huaral, Huancayo, Cienciano, Wanka y Unión Minas. El hombre es full recurso. Ayer se ganó sus monedas de comisario en el partido de la franja contra la San Martín. Además es ‘mil oficios’ porque arbitra, dirige, entrena, organiza eventos y se mueve por todos lados. No le corre a la chamba. Todo por la legal. Vale... Me voy, soy fuga.