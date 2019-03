Clasificar al Mundial no nos hace campeones. Hay que seguir trabajando por la Copa América

Del saque somos carnecita... Ya pasaron unos días de los amistosos de la selección en Estados Unidos y la gente me llama para que siga analizando el momento del equipo. Ante Paraguay fuimos el de la recta final de la Eliminatoria anterior, se vio orden, intensidad y gol. Ante El Salvador demostramos la gitanería histórica de nuestro fútbol. Cuando más se espera de la ‘Blanquirroja’, porque viene en alza, nos vamos de pepa. Fue un papelón ante los suplentes de la selección centroamericana. Después de Rusia 2018 hemos jugado ocho partidos y solo ganamos dos, empatamos uno y perdimos cinco. Espero que al ‘Tigre’ no se le haya acabado el libreto o que el grupo haya llegado al techo de su rendimiento. Clasificar al Mundial no nos hace campeones, no hemos ganado nada. Hay que seguir trabajando por la Copa América, que será muy complicada. Así es...



Ya me contaron que el ‘Chino’ pelado que no trabaja, pero vive como millonario porque lo mantiene un delantero rankeado, lo está llevando por mal camino a un chibolo que está jugando un Sudamericano en Lima. Al chiquillo lo lleva a discotecas y le presenta amiguitas. La firme, más que empresario parece ‘Café don Lucho’. Esos tipos abundan en la pelotita. Ayayayay...



Así que hay un ‘charrúa’, que dirige a menores en un club grande y es jefe de la unidad técnica, que cobra a los papás de los chibolos para hacerlos jugar en el equipo titular. Pensar que en sus redes sociales asegura que ha llegado a nuestro país a revolucionar nuestra pelotita. Fuiiiira de acá...



Me voy, soy fuga.