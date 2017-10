El Bombardero sobre Claudio Pizarro: "Se habla más de si debe ir al Mundial, cuando todavía no hemos clasificado"

Del saque somos carnecita... La verdad, me sorprende la maquinaria que tiene Claudio Pizarro. Estamos a puertas de jugar un repechaje y se habla más de si debe ir al Mundial, cuando todavía no hemos clasificado. Es tan vivo que utiliza hasta jugadores para que salgan y se pronuncien. Y el primero que ha salido es Cuevita, quien es querido por el pueblo. ¿Ustedes creen que él hubiera hecho lo mismo si la situación fuese al revés? Que yo recuerde, nunca defendió a nadie. Lo que realmente llama la atención es que nunca declaró, ni siquiera tuiteó, antes de los partidos con Uruguay, Venezuela, Ecuador, Argentina y Colombia. Esperó hasta el final para regalarse. Así no es...



Ya me contaron que el ‘Diablito’ estuvo el martes en un gimnasio de Pueblo Libre. Fue temprano, no se cambió, se paró frente al espejo y ninguna muchacha le hizo caso. Se mandó con una y pasó de frente. Lo sacaron de la televisión y ahora ya no mueve a ningún pantaloncito. No siempre puede ganar...



Ese marcador al que botaron de Ate y de un club de Huaraz por ‘bombero’, es malazo. Un fisioterapeuta, que lo ayudó a curarse de sus males, lo busca para que le pague por sus servicios y no obtiene respuesta. El patita lo patrulla por la tienda de Gamarra de su señora y nadie le da razón. Después lo ven ‘liquidando’ por San Juan de Lurigancho. Así no es...



Por si acaso, atento a uno de negro que no tiene apellido, solo nombres. Es arreglador al mango. Su ‘business’ no es el bolo que le cae por trabajar los fines de semana. Ese solo se emociona con los maletines llenos de verdes. Dizque ha recibido un sencillazo de un dirigente astuto como ‘zorro’ para que los libre de la zona roja. ¿Será cierto eso...?



Me cuentan que en la selva hay un ‘brother’ que no es ningún ‘manco’ y que está portándose de lo lindo. Ya rechazó un par de invitaciones para salir a bailar, hace videollamada a casita antes de dormir y aseguran que todos los días habla con sus hijos justo cuando se va a entrenar. Vale... Me voy, soy fuga.

Christian Cueva espera y desea convocatoria de Claudio Pizarro: "Merece un Mundial"