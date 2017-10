Claudio Pizarro: Sus 39 años ya le pasan la factura y en la selección necesitamos jugadores al 200%

Del saque somos carnecita... Repito, aquí siempre he reconocido los logros de Claudio Pizarro, sus éxitos a nivel internacional y en clubes top de Europa, pero reitero que con la selección nunca estuvo a la altura y su momento ya pasó. Lo peor de todo es que la campañita a su favor la iniciaron cuando ni siquiera hemos clasificado al Mundial. Sus 39 años ya le pasan la factura al ‘Bombardero’ y en la selección necesitamos jugadores al 200 por ciento, con el motor rugiendo. Gareca ha sido diplomático, pero a estas alturas no creo que rompa toda la unidad del grupo que le costó formar. Si no lo llamó cuando Perú estaba en la lona en las Eliminatorias y necesitaba de gente con experiencia, ahora menos sabiendo que hay varios que no lo pasan y es por eso que no lo tienen en el grupo de ‘wasap’ de la selección. Más bien creo que deben ir teniendo en cuenta a Beto da Silva. El ‘9’ del Gremio es el recambio natural para el futuro de la ‘blanquirroja’. Así es...



Otra cosa que me llama la atención es que cuando las ‘papas quemaban’, nunca vi a Claudio soñar tanto con un llamado. Ni siquiera apoyaba desde el Twitter. Después del empate con Venezuela, en Lima, y quedar casi eliminados, no apareció en las redes ni en los medios. Ahora que estamos a un paso de volver a una Copa del Mundo le renació el amor por la ‘blanquirroja’ y hasta dice que desea vivir su vejez en Piura. La firme que un futbolista podrá tener mucho dinero, copas internacionales, títulos, pero jugar un Mundial con tu selección y gozar del cariño de tu gente, eso no lo compras ni con todo el oro del planeta. Así es...



Lo vi el jueves al colombiano que juega en Matute. Plan de 11:30 de la mañana, se fue a hacer la pedicura y manicure al negocio de un paisano en la avenida Garzón, en Jesús María. Pagó, dejó propina y encima le regaló una camiseta de su equipo. Chévere... Me voy, soy fuga.

