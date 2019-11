Del saque somos carnecita... El Clausura y el acumulado queman, pican y la última fecha define todo arriba y abajo. Alianza quedó perfiladito, Sporting Cristal oliendo la sangre y la ‘U’ abrazado a la esperanza. Si me apuran y preguntan ‘¿quién se lleva el torneo?’, no respondería porque ninguno mantiene una regularidad. Los escenarios son Moyobamba, Juliaca y Lima. Calor, altura y llano. Los íntimos van a un ‘sauna’ ante un rival que si pierde, se va a Segunda y allí los 30° de temperatura pasan a un segundo plano. Aquí prevalecerá la cabecita y el menos cardiaco. Los celestes la tienen más difícil sobre el papel, con los 3 824 metros de altura, donde Binacional durante el año cedió tres empates (Cantolao, Garcilaso y Alianza) y solo perdió con Sport Huancayo. Es durísimo, pero hay que correrlo con tres pulmones y ser efectivos, porque se presentarán una o dos ocasiones. La lógica y el sentido común dirían que a los cremas les toca el choque más accesible, pero su juego es una moneda al aire. El resto es timba. Esa chamba es de Reinaldo Dos Santos, Hayimi y Josie, quienes de un millón aciertan una. Ayayayayay...



La baja es más estresante que disputar un título. Es ‘comecerebros’. Entre Muni, Boys y Comercio sale el segundo descendido. Los tres van a sufrir como mela el domingo. Sus hinchas tendrán cólicos de gases, tembladera, ansiedad, pánico, verán cucarachas, ‘urracos’ y hasta deberán ir a la farmacia por ‘Pampers’ y agüita de azahar. La franja va a Trujillo y la rosada a Huancayo. Mannucci pelea por un cupo a la Sudamericana y el ‘Rojo matador’ por una ligerita chance a la Libertadores. Está de más en pensar en la localía, el estado de la cancha, el clima o cualquier otra huevera. Aquí mueres o te salvas. El ‘Poderoso del Alto Mayo’ recibirá al líder, que estará atento a los movimientos, a las cositas extrañas. Estoy seguro de que si hincan los celulares, se llevarán más de una ‘sorpresita’. Yo sé que los ‘Pocholos’ y otros operadores tratarán de asegurarse su Navidad y Año Nuevo. Y no va a ser...



Se me cayó mal el ‘Rocky de los Barracones’. Lo consideraba por su filosofía callejera, pero el sábado se sentó en el sillón rojo y quedó como chistoso. Y los del Callao no somos así. El chalaco es alegre, jodido, sincero y no vende sus palabras. Lo digo con base, porque también soy de una zona brava o roja, como quieran llamarlo. Toda la vida se la pasó diciendo que su abuelita le dijo que hay que tener vergüenza para robar y hace la del ‘Chavo’. Por un billete o por unas monedas.com, reveló que asaltó y vendió droga. ¿Cuál es su verdad? La que declaró por años o la que confesó en el programa. A lo mejor lo invitan otra vez, le pintan otra guita y señala que también la consumió. Encima el conductor dio a entender que perdió su combate en Estados Unidos por una noche de pasión y casi suelta el nombre de la colombiana. Y ojo que hoy tienes un restaurante y gimnasio. No había necesidad de regalarte. Así es... Me voy, soy fuga.