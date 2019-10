El Clausura está como el ají. Arriba, la lucha es entre la U, Alianza, Cristal y Comercio ¡Cualquiera puede ser ganador!

Del saque somos carnecita. .. La firme, firme que ese ‘Langostini’ es de la peor especie. Lo del sábado fue otra vez de muy mal gusto. Un españolito que no tiene una sola neurona en su cerebro, alardeando de sus conquistas que llevó al blando y encima les puso puntaje. Quizá a las solteras no les afecta ni mela esas declaraciones, porque a menudo las nombran. Pero en la lista había una que es casada por iglesia y civil. Y no es justo que después de años le mueva el hogar. Ya eso es maldad. Aprieta el botón por una que anda suelta en plaza y la tira en cancha a otra que tiene un bebé pequeño, un esposo famoso y hace vida familiar. Este patán no se da cuenta del daño que ha ocasionado. Le damos de comer y pantalla a un chistoso que hace puré a las mujeres. Así no es...



El Clausura está como el ají. Arriba, la lucha es entre la ‘U’, Alianza, Cristal y Comercio. Faltan seis fechas y cualquiera puede ser ganador. Por garra, orden y su hinchada, la crema es seria candidata. Por plantel, experiencia, banca y champa, la blanquiazul tiene bastantes chances. Por juego, rachas y la vuelta de su goleador Emanuel Herrera, la celeste viene de atrás como un huracán. Por el ‘jugador’ de escritorio, claro, su presi, los de la selva querrán meterse en la colada, pero no creo que ser ‘generoso’ sea suficiente. Que empiecen las apuestas. Curuju...



Me pasan la voz de que los peloteros de la ‘Misilera’ se quejaron de encontrar un vestuario que parecía un local de polladas en el estadio ‘Francisco Mendoza’ en Olmos, Lambayeque. Encontraron six packs, botellas de chelas, bolsas de chizitos, piqueos, cosméticos, pantis y un poco más, hasta preservativos. Estoy convencido de que no es casualidad. Es la guerra sucia, cochina y en esa zona abundan los chamanes. Pero Dios ante todo. Iluminó a la rosada, que empató en el minuto final. Ahora la baja en el acumulado se puso al rojo vivo, de candela. Pirata (21), San Martín (26), Sport Boys (26), UTC (30) y Muni (30). El que pestañea se va pa La Habana. Rexuxa...



La Sub-23 de Ñol ganó 1-0 a Colombia. Pudiera decir que se enfrentaron a un equipo con 10 suplentes, recontraparchado, pero sería atorrante. Tampoco voy a comentar que me convenció o mejoraron una barbaridad, porque no es así, pero es importante tomar confianza, darle rodaje internacional a los chicos, encontrar un patrón o estilo, para guerrear la clasificación a Tokio 2020. Solo queda trabajar y más na’. Cuando se dan los resultados todo es más fácil. Vale... Me voy, soy fuga.