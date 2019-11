El clausura entró en recta final y cualquiera le puede ganar a cualquiera y no porque sea un campeonato competitivo

Del saque somos carnecita. .. el clausura entró en su recta final y cualquiera le puede ganar a cualquiera y no porque sea un campeonato competitivo, sino porque son equipos de taco 5. Los de arriba cada vez están peor que los de abajo. Alianza, puntero, que a veces juega bien y casi siempre mal, es un tiro al aire con lo que pueda pasar. Enfrenta a Binacional, que está fuerte y luchando por tener el mejor acumulado y, como ganó el Apertura, busca pasar de frente a la final. En el papel, los ‘íntimos’ deben caerse, aunque parece que el ‘charrúa’ tiene un buen brujo, porque cuando parece estar ‘muerto’ se levanta. Rexuxa...



La ‘U’ se quedó sin gasolina, se olvidó de las ideas y están en un lugar que ni ellos mismos imaginaban. Son un equipo sin recambio y, si les falta algún titular, se vuelven muy vulnerables. Su camiseta pesa, su hinchada presiona y es lo único que los puede salvar. Es el de mejor fixture, pero su fútbol no te asegura nada. Es una moneda al aire. Sí, señores...



Sporting Cristal, si despierta, es el principal candidato. Ha ganado un solo punto de 6 jugados y ante rivales fáciles. En su visita a Arequipa pueden levantarse porque los ‘characatos’ ya le dijeron adiós al 2019 y están pensando en el otro año. Es la gran oportunidad que tienen los celestes para seguir buscando el primer lugar. Y no va cher...



Abajo, la cosa está para seguirla con lupa. Cuidado que ya me enteré de que hay llamadas, reuniones y conversaciones siniestras de ‘wasap’. Hay un ‘Buque’ que sabe muy bien que si se hunde, pierde chamba y negocios con el ‘Matador de cucarachas’. Esa dupla te asalta con ‘fierro largo’... Me voy, soy fuga.