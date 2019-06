El clon del 'Chaval' estaba tranquilo en 'Barranco Bar' hasta que apareció una rulitos, que hizo llorar a un zambito 

Del saque somos carnecita... El equipaje está listo para enrumbar a Porto Alegre. Llevo mi bloqueador para recorrer las playas en Río de Janeiro y también mis pastillas para el hígado, porque después de lo que vi el domingo en el ‘Monumental’ hay que estar preparado para todo. Lo vengo diciendo: pongamos los pies sobre la tierra. Hay muchos que alucinan mal. Y lo que más me hace renegar es que siempre jugamos igualito, no importa si al frente está Alemania o Islas Feroe. El 4-2-3-1 del ‘Tigre’ ya se lo conocen de memoria los rivales.

Ojo, no digo que esté mal, porque el equipo debe tener un libreto bien aprendido, pero también debe tener variantes para sorprender o acomodarnos de acuerdo a las circunstancias de un partido. Ante Colombia nos quedamos con 10 por expulsión de Yotún y seguimos jugando de la misma manera. Nos hemos vuelto un equipo predecible y fácil de anular. Es como si vas a un tono y la salsa, bachata, cumbia, huayno y rock lo bailas siempre igualito. Ayayayay...

Venezuela aplastó 3-0 a Estados Unidos que tuvo a varios titulares y el técnico Rafael Dudamel ya empezó a encaballar a los chamos: contra Perú es el partido a sacar puntos. En la última eliminatoria no pudimos ganarle y en la Copa América 2015 le ganamos 1-0 cuando ellos se quedaron con uno menos. Salomón Rondón (Newcastle), Jeferson Soteldo (Santos), Tomás Rincón (Torino) y el arquero Wuilker Fariñas (Millonarios), que lo quiere el Barcelona de España, son algunas de sus figuras, así que no miremos por encima a ningún rival que aunque clasificamos a un Mundial después de 36 años, no le hemos ganado a nadie. Y no va a cher...

Una para Yotún. El que es vivo, ‘mosca’, barrio, palomilla, sabe dar al rival con pelota, no mete un combo en la pepa del árbitro y luego pone cara de gil. Hay que saber repartir en la dividida, porque ahora existe el VAR y si el juez no te ve, las cámaras te captan y te pueden expulsar. Los bailecitos no son para el camarín y las redes sociales, sino para hacérselos al rival. Ahí es donde los quiero ver...

Ya me contaron que el martes en la noche se apareció en ‘Barranco Bar’ el clon del ‘Chaval’. Estaba tranquilo hasta que entró una rulitos, que hizo llorar a un zambito que nació en Talara y a un chico reality. La chica le hizo un juego de luces y el volante se desconcentró. Hummm... Me voy, soy fuga.