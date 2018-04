Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Aladino’ llevó a Brasil, por segunda vez en el año, a uno de sus causas del barrio de Trujillo. Es el mismo patita que tiene alquilado un ‘depa’ en Miraflores, donde el volante viene a relajarse con cuatro o cinco personas como máximo. Gente selecta y reservada. El muchacho le hace la taba y lo acompaña para que no se aburra. Rexuxa...



Me avisan que el ‘clon’ del hippie de La Florida anda patrullando por Surco. La elegida es una estudiante universitaria y fanática del club. Parece que la chica le está ganando el ‘coco’. Cuidado que ese tipo de personal es como un imán. Varios causas empezaron como jugando y terminaron pegándose. La cosa con la chibolada es un par de rounds y allí queda todo. Muchos perdieron la cabeza y dejaron hasta su hogar. Y no va a ser...



Me pasan la voz de que el ‘chato’ y zurdo del Callao le para calentando la oreja al número uno de la Administración. Todo porque el amigo de Marco Antonio sigue floreando a ‘Bam Bam’ para que agarre el equipo. El hombre, al enterarse, le está contando pestes del entrenador. Ambos estuvieron juntos en Chiclayo y nunca se llevaron. El camanejo ya sabe de la ‘maleta’ y quiere destrabarlo. Curuju...

Dizque el ‘duro’ de la piernona de un reality y que estuvo con el dueño del ‘Tumbao’ es empresario de fútbol y tiene dos jugadores en el ‘Callejón de Huaylas’. Los engríe, a veces les regalas zapatillas, pero nunca los lleva a su casa ni los presenta a su esposa. Ya sabe que algunos peloteros son atropelladores al mango. Es mejor prevenir que lamentar. Ayayayayay...



‘Pachito’ se recurseaba en el barrio ‘Primavera’, por Tomás Valle, entre San Martín y Los Olivos. Chapaba un ‘pitufo’ por partido ganado, pero lo malo es que lo eliminaron, de asado liquidó y se quedó solo con su pasaje de regreso a casita. No puede con ese ‘gusanazo’. Pobechito... Me voy, soy fuga.