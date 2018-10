Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un delantero ‘mexicano’ que se niega a firmar un gol, tiene otros problemas en su barrio de Comas. Una nueva muchachita le está exigiendo un buen centro y todo porque él le habló de amor, le aseguró que era la ‘firme’ y hace dos meses que ni la llama ni le deposita un mango. Qué palta...



Hay un runrún de que el ‘Potón’ ya no baja a la avenida José Gálvez, en el primer puerto. El hombre ahora manda su Uber a la muchacha para que la lleve a Jesús María y así evita problemas con los palomillas de la zona, que lo tienen atravesado. Curuju...



Me cuentan que el chalaco que juega en los ‘Yunaites’ y que han vuelto a convocar a la selección, está feliz por volver a vestir la Blanquirroja y porque le avisaron que un antiguo amor de Surquillo está en su ciudad. O sea que va a festejar por doble motivo. Y no va a ser...



Un consejo hasta de un ‘conejo’. Al zambo marcador de un equipo mistiano, que jugó una temporada en Argentina, le aviso que cuide a su ‘amiguita cariñosa’, la que le mete el cuento de que cuando se va al gym apaga el celular. La verdad es que sí suda, pero no con las máquinas, sino con un amigo personal. Rexuxa...



El ‘Clon’ del ‘Tigre gordo’ anda dando vueltas por el barrio de Pando, en San Miguel. Parece que lo hace por nostalgia, porque está pasando por el mismo lugar donde tenía una flaca hace años, cuando todavía jugaba a la pelotita. Hummmm... Me voy, soy fuga.