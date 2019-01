Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘matador de cucarachas’ puso el grito en el cielo cuando se enteró de que habían vendido al chico López a los ‘yunaites’. Llamó por celular a todos para evitar que se vaya, pero fue demasiado tarde. No es que le interese el futuro del muchacho, sino que quiso colocarlo antes en otro mercado y se le escapó un buen billete. Los dueños del pase lo arrimaron y no le comunicaron nada. Al margen de eso, sigo creyendo que ese chamaco estaba para Europa. Ayayayyy...

El club del final de la avenida Javier Prado está en crisis económica y encima se le viene otro problemón. El viernes fue la audiencia para conciliar una ‘arruga’ que le tienen al ‘Abuelo terrible’, pero se cerraron en que no debían nada. Parece que se olvidaron que el tío tenía los contratos firmados y ahora deberán cancelarle más de 200 mil cocos por despido intempestivo, sino van a perder puntos en la temporada. No empieza el campeonato y ya están sufriendo. Qué feo...

El ‘Gordito’ de San Luis dejó bien blindada a su gente. Al patita que veía el dinero le hizo un contrato largo y si lo chotean, tendrán que pagarle un billetón, por eso no lo pueden tocar, ahora lo están aburriendo para que saque la cola. Curuju... La firme que los hinchas del puerto me llaman palteados. Se enteraron de que la selección Sub-20 le metió 6 pepas a la ‘Misilera’ y ya están todos saltones. Solo se han contratado fichajes de taco bajo. Ojo que este año, el acumulado solo se sumará con Apertura y Clausura, y no habrá Torneo de Verano donde algunos equipos hacen ensayos. Si siguen así, fácil estará peleando nuevamente la baja. Los chalacos no merecen este sufrimiento... Me voy, soy fuga.