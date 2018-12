Un club grande presentó como gran renovación a un argentino de 37 años que solo hizo 6 goles y 4 fueron de penal

DEL SAQUE somos carnecita... Me doy de cabezazos contra la pared. Es increíble que un club grande del Perú presente como gran renovación de contrato a un argentino de 37 años que solo hizo seis goles en 14 partidos y cuatro de ellos fueron de penal. El Perú es el paraíso de los veteranos. Y que en La Victoria no se rían mucho porque andan detrás de un uruguayo de 36 ‘cheques’, cuyo mejor momento en Peñarol ya fue hace rato. Rexuxa...

Ningún club saca al menos un delantero decente de sus canteras y prefieren pagar a extranjeros que ya vienen con el motor fundido. La ‘U’ mostró este año al chibolo Osorio más por necesidad, pero el chiquillo no tiene nivel para estar en el primer equipo. Curuju...

Alianza igual y hasta tenía que jugar con ‘falso ‘9’ ante la carencia de un centrodelantero en sus divisiones menores. El Boys por lo menos mostró al chiquillo Sebastián Gonzáles, que tiene cositas interesantes y este año debería tener más minutos en lugar de pagarle un sueldazo al ‘Pana’. Y no va ser...

La selección cerró el año en el puesto 20 y me parece que hay que darnos por bien servidos, porque no hemos jugado grandes partidos luego del Mundial y perdimos cuatro de seis amistosos. Solo ganamos uno. Las derrotas ante Ecuador y Costa Rica fueron preocupantes y esas cosas hay que corregirlas urgente, así que ese ‘Tigre’ que pase bien las fiestas y vuelva a chambear al toque, que para eso cobra un billetón. Así es... Me voy, soy fuga.