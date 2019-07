Creo que los clubes interesados en 'Beto' se desanimaron al ver tantos ‘buitres’ en la torta de chocolate

Del saque somos carnecita. .. Ricardo Gareca disfruta de sus ‘minivacaciones’ en Argentina. Las tiene bien merecidas por el subcampeonato y porque la Copa América genera un desgaste tremendo. Lo que no debe olvidar cuando retorne es que hay muchas cosas por corregir y que las he ido mencionando partido a partido. Sobre todo, que esté pendiente de que algunos jugadores recuperen su mejor nivel en sus clubes. En los dos partidos contra Brasil tuvimos serios problemas de marca por las bandas. Nos superaron en velocidad, habilidad y por allí nos hicieron la fiesta. La zona central de la volante estuvo imprecisa y lenta en casi todo el torneo, a excepción del encuentro contra Chile, donde jugamos bien. No hay volumen ofensivo cuando atacamos. Paolo se faja solo con los rivales. A veces lo apoya uno y nada más. Así vamos a depender de un error del adversario o pelota parada. Eso no será suficiente en las Clasificatorias. Sí, señores...

Me acabo de enterar de que hay un zaguero nacional que gana 80 mil cocos mensuales en México. Si administra bien su dinero, puede asegurar su futuro en 5 o 10 años. Así que te aconsejo que no le pares mucho balón a esa ahijada que antes era una ‘reina’. Lo positivo es que hay varios que están en ese monto y han invertido en inmuebles y mueven su capital en otros ‘business’, con asesoría de abogados y exitosos empresarios. El balón dura hasta los 34 años si te cuidas. Hay algunos que estuvieron en Inglaterra, Italia, España y otros países de Europa que derrocharon, despilfarraron, se dieron la gran vida y hoy están hasta denunciados. Y no va a ser...

Los negocios se caen cuando hay muchos hambrientos de intermediarios. Lo de Beto se cayó porque según el ‘Matador de cucarachas’, los equipos interesados no aceleraron la gestión. Yo creo que fue porque se desanimaron al ver tantos ‘buitres’ en la torta de chocolate. En la repartición, le iba a tocar una velita a cada uno. Y fijo que estaban metidos en la colada, el comentarista-empresario y un chistoso que habla como argentino y soltó el doping del ‘Depredador’. Qué feo...

La firme que el ‘Amigo de Marco Antonio’ no se hace paltas con la situación jodida de la ‘Misilera’, que se va sin escala pa’ La Habana. La pasó recontrachévere en Brasil. Hotel 5 estrellas, playita, caipirinha, vuelos gratis y entradas de cortesía en la zona vip. Y es tan ‘cara de jebe’ que pedía sitio para su señora en el chárter de la selección. Y todavía con presión. Por eso, la ‘Sombra’ Ramos se tuvo que arrancar para Ate porque nadie le resolvió su tema. Esperó como mela para que le den un adelanto y el administrador priorizó su vacilón. Así no es... Me voy, soy fuga.