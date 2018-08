DEL SAQUE somos carnecita... El Cristal-‘U’ de esta noche será atractivo porque las hinchadas pondrán colorido y fiesta en las tribunas. La celeste intentará mantenerse en la punta y acabar con la racha de no ganarle cuatro años a los de Ate. La crema tratará de zafarse un poco de la zona roja y mejorar en su juego, que es peor que un cólico de cálculos. En los clásicos es difícil aventurarse a un resultado, así venga mal alguno de los dos. Pero si nos guiamos por nivel y actualidad, los del Rímac llevan varias cajas de chelas de ventaja. Que Universitario no se engañe con el triunfo 2-1 sobre Sport Boys, porque fueron dos carambolas. Si no mejora, le llenan la canasta tranquilamente. Sí, señores...

Tengo una intriga: ¿Por qué ‘Cocoliche’ defiende a ‘caneros’? Primero lo hizo por ‘Babysaurio’ y ahora por ‘Toñito’. A los dos los llama ‘buenas personas’ y ‘honestos’. Yo recuerdo que en la cancha no se movía en su época de back y volante. La rompió de ‘puntero mentiroso’ y creo que ese es su fuerte. La cosa es que afuera del verde me da la impresión de que funciona a ‘gas’ y no natural, porque siempre declara en los medios cuando se presentan este tipos de casos. Y me sorprende, porque mis tíos de Argentina 78 y España 82 me han contado que ni hablaba en la concentración. Se encerraba en su cuarto. Después agarró pista y la pegaba de gracioso. Mejor lo dejó ahí, porque se me viene a la mente su gestión por la Javier Prado. Ayayayay...

En la mesa de Fox Sports Perú se tocó el tema que comenté hace un par de días: la posible inclusión de los hijos de Ricardo Gareca y Néstor Bonillo en el comando técnico de la selección. El ‘Diamante’ Uribe se acordó de cuando convocó a Edson a una Copa América y lo hicieron puré. Al ‘Tanque’ Maestri no le disgusta la idea, siempre y cuando no vayan a menores. Mi posición sigue siendo la misma. La Videna no es la AFA ni una beneficencia. De aquí a 6 meses van a querer traer al concuñado, primo, yerno, tío, sobrino. Hay que potenciar el staff con profesionales competentes. No con la sangre. Con ese ‘drilo’ que se meten, que los ayuden a abrir un negocio. Es la mejor forma de ayudarlos. Está bien que apostemos por la renovación, pero no abusen. Están igualitos que el ‘Turco’, que a todos sus amigos de barrio los coloca en Primera. O sea, somos sonsos al mango. Y no va a ser...

Bien ‘Zlatan’. Vive del fútbol y también del recurso. Es emprendedor neto. Luchador como en el área. Vende libros por Internet en su página web ‘Lujo 22’. Le ha comprado el ‘Gato’ Cuba, Lavandeira, el ‘Chino’ Rivera y colegas de varios clubes. Un consejo: lee todos para ver si aprendes a hacer tres pataditas y controlar la pelota. Broma aparte, te felicito. Espero que los jugadores te contacten y se cultiven con algo relacionado a su profesión. Vale... Me voy, soy fuga.