Todos coinciden en que desde ahora Carlos 'Kukín' Flores Murillo es una leyenda del Sport Boys

Del saque somos carnecita. .. Un verdadero mar humano despidió ayer al ídolo chalaco Carlos ‘Kukín’ Flores. Chucuito, Atahualpa, Castilla, La Perla, Bellavista, Sáenz Peña, Guardia Chalaca y otros barrios del puerto le dieron el adiós al mejor ‘10’ rosado de los últimos tiempos. Los hinchas llenaron las calles, abarrotaron la popular y occidente en el estadio ‘Miguel Grau’ y cuando llegaron al cementerio ‘Baquíjano’ hicieron estremecer el lugar con los gritos de: ‘Ohhh, ‘Kukín’ no se vaaa, no se va, no se va...

‘Kukín’ no se vaaa...”. Algunos lloraron, muchos cantaron, otros prefirieron recordarlo con alegría. Lo que sí es cierto es que todos coinciden en que desde ahora Carlos Flores Murillo es una leyenda del Sport Boys. Y no va cher...

Lo vi al ‘Conejo’ Rebosio, ‘Cuto’ Guadalupe, ‘Chalaca’ Gonzales acompañando el féretro del futbolista. Todos ellos conocían a ‘Kukín’ desde que era niño y saben de la calidad de persona que era fuera del campo. A veces díscolo en la cancha, pero con sus amigos se transformaba. Este pechito llegó a conversar varias veces con él y cuando entrabas en confianza, veías que a pesar de su rostro serio y voz ronca, era juguetón, barrio y solidario. Solo nos tomó la delantera. Un día lo volveremos a encontrar. Así es...

Gran triunfo de Melgar anoche en la Copa Libertadores. Por fin pudo vencer a un equipo venezolano y dio un gran paso para meterse en la fase de grupos. El ‘Cuy’ Sánchez se jugó un partidazo y fue la manija de los rojinegros. Otro para destacar fue ‘Pícolo’ Vidales, que volvió locos a sus rivales por su zona. El ‘Dominó’ metió y fue fuerte a las divididas, como tiene que ser en estos partidos. La firme que si jugara siempre así, pelearía el campeonato todos los años. Curuju...

Se cumplió lo que dijo el presidente de Lyon: “Con nosotros, Messi nunca ha brillado”. La ‘Pulga’ solo mostró chispazos y Barcelona apenas empató. Bien marcado en zona, no pudo brillar como en la Liga española. Igual creo que es favorito para avanzar y en el ‘Camp Nou’ no tendrá problemas para ganar... Me voy, soy fuga.