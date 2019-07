Coincido con Gareca, hay que pisar tierra y no perder de vista el objetivo principal: Eliminatorias Mundial Qatar 2022

Del saque somos carnecita. .. La firme que coincido con el ‘Tigre’ Gareca. Ese segundo lugar en la Copa América emocionó a los hinchas, pero hay que ser realistas, pisar tierra y no perder de vista el objetivo principal: las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. El gran problema está arriba. Paolo es nuestra bandera, pero los años van pasando y no asoma alguien que puede ocupar ese lugar. Lo de la ‘Foquita’ es palta. Esa operación a la rodilla es muy complicada y más a su edad. Esperamos que se recupere y vuelva más fuerte. Y no va a ser...



Todos los muchachos que venían con proyección se están quedando en promesas. La ‘Pulga’ no brilla en la selección como en sus clubes y el ‘tallarín’ no le ayuda. ‘Beto’ da Silva y Bulos no despegan, hace rato debieron haber explotado. La presión debe llegar convocando a los que vienen atrás, que no son muchos pero están ahí. Christopher, el hijo del ‘Zancudo’, debería tener una oportunidad. En Arequipa está Luis Iberico, también Alexander Succar. Así es...



Ojalá que más jugadores que quedaron subcampeones vuelen a Europa. Los más jóvenes que entiendan que no es tiempo de priorizar el dinero, sino el crecimiento profesional. El billete, en la pelotita, llega cuando muestras tus logros y destacar en la selección es la mejor vitrina. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.