El ‘colocho’ que trabaja en marketing en la rica Vicky ha propuesto a Leonel Álvarez para reemplazar al ‘soviético’

Del saque somos carnecita. .. Un partido movidito en el Nacional. Cristal perdonó demasiado y lo pagó caro. Hasta tres goles que no convirtió, una mano en el área que no se cobró penal y un remate al palo. Dominó hasta que la expulsión de Cazulo lo desconcentró y llegó el 1-1 de la ‘U’, que con poco se llevó un puntazo. Denis y Quintero apenas aparecieron. Hohberg, el gol y nada más. Páucar y Morales tuvieron que doblegarse para soportar la avalancha celeste. Fue el mejor partido de Madrid, ‘Pato’ Arias y ‘Tití’ Ortiz en los rimenses. Ojalá así hubieran jugado en la Copa. Curuju...

Ya me contaron que un chino sin trabajo conocido, que viaja a todos lados porque es la ‘caja fuerte’ de un goleador, ahora está tras los pasos de un chibolo de la Sub-17 que vive en el cono norte. Su ‘floro’ para convencer al papá es invitándole chelas y al mocoso presentándole amiguitas. Lo bueno es que lo arrocharon, pero aseguran que insiste y no se da por vencido. Métanle un ‘take’, perdón, un tacle. Sí, señores...

Me avisan que el ‘colocho’ que trabaja en marketing en la rica Vicky ha propuesto a su compatriota Leonel Álvarez para reemplazar al ‘soviético’. Lo malo es que el pelucón salió con roche de Paraguay. Allí dirigió a Libertad y el presidente del club lo botó porque se levantó a la esposa de uno de sus jugadores y también a la de un directivo. La misma escuela de ‘Peinadito’. A esos ‘atropelladores’ hay que botarlos como dog. Así es...

‘Pizarrón’ por fin sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Ya Claudio hace bastante con darle contactos y con haberlo hecho conocido. Está yendo casa por casa a visitar a los chibolos que participaron en el Sudamericano en el estadio de ‘San Marcos’. Está recorriendo entrenamientos y hogares para hablar con los padres. Ahora sí saborea su jama, porque se la está ganando con chamba. Y no va ser...

Se agrandó el ‘Pituquito’. Mandó a editar un video con las ‘pepas’ que metió en los clubes donde desfiló. Lo colgó en sus redes sociales y escribió que nació para hacer goles. Lo curioso es que la Cherres, cuando le preguntan por él, responde que no se porta como en la cancha. La Araujo, igual. Me parece que ambas están despechadas porque el delantero solo se dio su gustito. Un par de salidas y más pallares con tallarines. No como otros que se enamoran. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.