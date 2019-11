Hoy Colombia es el rival perfecto para saber en qué nivel estamos rumbo al mundial Qatar 2022

Del saque somos carnecita. .. Las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina y hay que sacarle provecho a este tipo de partidos. Es importante dejar buena imagen. Acá no hay amistosos. Después de esta fecha FIFA, empieza la batalla en marzo y no hay más ensayos. Hoy Colombia es el rival perfecto para saber en qué nivel estamos rumbo a Qatar 2022. Así es...



Con Pedro Gallese en el arco, estoy tranquilo. El arquero es uno en Alianza y otro con la ‘Bicolor’. Seguro, sereno y manejando los tiempos desde el fondo. Así es... En la defensa, por derecha, se viene un duelo de velocistas. Luis Muriel es una bala, rápido, corre como atleta, pero Luis Advíncula es fuerte y es uno de lo más veloces del mundo. Hay que darle la línea y así hay más posibilidad de ganarle las divididas. Sí señores...



Al otro extremo sí hay que tener cuidado. Juan Guillermo Cuadrado parece que se moviera en moto y por eso Miguel Trauco debe anticiparlo, quitarle de puntita la pelota. Que corra todo lo que quiera, pero róbale el balón. Así es...



La volante debe ser nuestro fuerte, con precisión, creatividad y sorpresa. Pedro Aquino es el indicado para chocar con los ‘cerebros’ cafeteros, poner la pierna fuerte y dársela al ‘Orejas’ o a Costa. Por allí está el camino. Y no va ser...



Y Paolo que juegue con una bolsa de hielo para que se enfríe cuando ese par de ‘asesinos’ llamados Davinson Sánchez (1.87 m) y Yerry Mina (1.95 m) lo salgan a ajustar. Que vaya fuerte, se desmarque rápido y la toque en primera. Por esa ruta, podemos sacar adelante el partido. Somos Perú...



Me voy, soy fuga.