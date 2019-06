El colombiano que amagó irse de Juliaca para que le suban el sueldo, se quedó en el equipo por plata y un cuerito

Del saque somos carnecita... La selección se despide de la afición en el Monumental. El miércoles viaja y la firme que Brasil sin Neymar ya no da miedo. Sacando a Bolivia, Venezuela, Paraguay, Qatar y Japón, cualquiera puede ser campeón. El anfitrión, Argentina y Uruguay están en el primer nivel. Luego, en el segundo, figuran Colombia, Chile, Ecuador y Perú. El jueves estoy en Porto Alegre para comerme una rica picaña en el ‘Galpón Criollo’, el mejor Rodizio de esa ciudad. Sí, señores...

Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Pitbull’, el día que la ‘Blanquirroja’ jugó ante Costa Rica, salió con su flaquita a cenar con la casaca de la selección y una bandera colgada del cuello. Creía que la gente le iba a decir que faltaba en la zaga, pero nadie le pasó la voz. Ningún hincha le pidió una foto. No se da cuenta de que fue ‘mantequilla’ en el repechaje ante Nueva Zelanda. En el único sitio donde le paran balón es en ‘Barranco Bar’. Allí ‘cacharrea’ y se la lleva de alivio con el personal. Curuju...

Un chino que nadie sabe de qué vive, tampoco en qué trabaja, pero vive de la fama de un delantero querido, ahora se hace llamar representante y acaba de colocar a un chibolo de la Sub-17 en un club de La Victoria. Tiene malas mañas porque es ‘coqueto’ al mango, se ‘boletea’ en las discotecas, presenta amiguitas a los peloteros, pero los gerentes le abren las puertas de par en par. Yo entiendo que quiera progresar, pero que dé ejemplo. Su chamba no solo es cobrar el porcentaje. Estas cosas me rayan. Y no va a ser...

Hay un runrún de que el colombiano que hizo el amague de irse de Juliaca para que le suban el sueldo, se quedó en el equipo por plata y un cuerito. Aseguran que saliendo de entrenar gustaba visitarla y cuentan que la señorita era azafata en el casino ‘Faraón’. Asuuuuu...

La verídica que esta ‘misilera’ debe ser uno de los equipos más malos de los últimos veinte años en Primera. Todo el mundo va al Callao y le gana caminando. Me da pena por los chalacos rosados de corazón. El que armó este cuadro fácil hace billete vendiendo pan con relleno y camote. No sean malos. Es un desastre. Me voy, soy fuga.