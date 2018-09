POR: EL BOMBARDERO



DEL SAQUE somos carnecita... LO QUE PASÓ EL DOMINGO, en Matute, fue una enorme vergüenza para el Perú. Noticieros de todo el mundo, diarios como ‘AS’ y ‘Marca’ hablaron del tiroteo que suspendió el partido y todo por culpa de unos descerebrados. Ver a Paolo Guerrero saliendo apurado por temor a que le pase algo a su hijita o al ‘Tigre’ Gareca en un palco con un cacharrazo de molesto reflejan que acabamos de ir a un Mundial, pero en organización seguimos siendo un circo. Así es...



A PROPÓSITO DE ESE PARTIDO el ‘profesor’ de los zambitos ayer se comió con zapatos y todo al ‘mapocho’ de Cristal, porque con dos cambios salvó el empate, mientras el técnico celeste se quedaba mirando sin hacer nada. Lo malo para el ‘yerno’ fue que clavó un golazo, pero nadie lo gritó, porque el partido se jugó a puertas cerradas e incluso sin permitir el ingreso a la prensa. Qué feo...

HOY ARRANCA LA CHAMPIONS y me olvidaré por un rato de los terrales que son las canchas de Matute, el ‘Monumental’ o el ‘Miguel Grau’ para mirar ‘alfombras’ como el ‘Camp Nou’ o ‘Anfield’. Messi quiere revancha, la máquina de Cristiano es el arma de la Juventus y Neymar y Mbappé serán asesinos dentro y fuera del área para PSG. Yo me inclino por el Barcelona para que pase tranquilito en su grupo, porque el PSV tiene puros chibolos, el Inter de Milán no camina en Italia y el Tottenham solo tiene al goleador Kane. Para ‘CR7’ será el inicio del camino para ganar la Champions con un tercer equipo y para eso entrena como loquito desde la madrugada. No como esos fortachones de los programas que se inyectan para armar vasitos o jalar llantas.

ME PREGUNTAN POR MI FAVORITO y yo sigo poniendo mis fichas para el equipo de Messi y compañía. Con Dembélé tienen habilidad y el ‘Pistolero’ dispara a diestra y siniestra en el área. Al Madrid lo quiero ver sin Cristiano, porque una cosa es golear al Leganés y otra chocar con City o Juventus. Al PSG le pongo unas fichas porque Mbappé es una animal a los 19 años y junto a Neymar y Cavani pueden traerse abajo cualquier muro defensivo. Me voy soy fuga...