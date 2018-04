Del saque somos carnecita... El ‘Loquito’ ya dejó de lado ‘Barranco Bar’ y ahora sus dominios son las discotecas de Punta Hermosa. Como no tiene equipo, se va desde el viernes en la noche y siempre duerme bien acompañado. Cada fin de semana aparece con un ‘pescadito’ diferente. Tiene suerte en la tramposería, lo malo que hace tiempo se pegó con ‘Fernandita’ y le dieron de su propia medicina. Fue diente por diente. Nooooooo...



Hay un runrún que la ‘Hiena’ está en serios problemas. En Barrios Altos le dieron confianza, lo acogieron como uno más de la gente y chocó con la firme de un palomilla y lo sacaron arrancado por irrespetuoso. Muchachos, eso no corre, ahora por hacer ‘juego de luces’ te vas al piso. Lo más sano es no avanzar hasta que tengas la certeza que la señorita está suelta en plaza. Y no va a ser...

Me avisan que las prácticas del tío Mamani están de moda en un club que es local en los arenales. El jefe de equipo graba las conversaciones de los jugadores, les toma fotos mientras se cambian y todo se lo entrega al bravo de la institución. No me cae el esposo de la rana, o sea el sapo. Menos los topos y traidores. Así que ya les pasé el huacho. Moscas con ese largador. Así es...



Por siaca, un compatriota de Maduro ha alquilado un depa en Barranco, donde hace travesuras en mancha. Lo positivo es que todos muestran su DNI antes de internarse. El patita está en su mejor momento con las ‘gebas’, aunque en piernas da pena cuando corre en la cancha. Las ‘llantas’ están gastadísimas. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

