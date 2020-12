Del saque somos carnecita… El ‘Comando Sur’ ya se pronunció: ir a jugar en la Liga 2 con la frente en alto y volver con dignidad. Antiguos jugadores se ofrecen a vestirse otra vez de corto sin vergüenza alguna. En las redes los hinchas subrayan que no necesitan de padrinos ni arreglos bajo la mesa para quedarse en Primera; pero esos colorados, que son los verdaderos responsables de la tragedia, siguen pataleando, queriendo quedarse, pero no lo hacen por amor a la camiseta, sino porque saben que la historia los señalará por haber ensuciado 119 años de gloria. Y no va ser...

Ya me contaron que el ‘Ratón’ sigue haciendo de las suyas y sin respetar a los colegas. Su nueva conquista es una modelito, que volvió de España a Lima con el pasaje que le pagó el ‘Churrito’, que es ‘paganini’ al mango. El volante de la Segunda división se la presentó a su viejita, que le decía hija a la muchacha, pero igualito lo dejó al mes para empatarse con el chalaco. Creo que la señorita es de Primera y no de Liga 2. Qué palta…

Hay un ‘Barbón’ que había sido bien romántico. Hace un tiempo vive con su chibola de Breña que es veinte años menor y, para asegurarla, le ha entregado un anillo y le ha aclarado que es para que todos sepan que tiene ‘esposo’. Espérate que se aburra de ver Netflix, hablar de cine y conozca a uno de su edad. Asu mare…

En Ate celebran que ya llegaron a la final, pero se olvidan de la gente más humilde. A principio de año, contrataron a una seleccionada del equipo de vóley de Venezuela, le dieron alojamiento en el ‘Lolo’ Fernández, pero desde junio no le pagan, la sacaron de su cuarto y ahora la muchacha vende caramelos y helados para sobrevivir. Así no es… Me voy, soy fuga.