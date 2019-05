Ya no comparen más a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo: 'La pulga' no tiene calificativo, es de otro planeta

Del saque somos carnecita. .. Por favor, ya no comparen más a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. Puedo aceptar que lo hagan con Pelé y Maradona, pero con nadie más. La ‘Pulga’ no tiene calificativo, todo lo hace extraordinariamente bien y ayer contra el Liverpool dio un recital de fútbol. Es de otro planeta. Si fuese pintor estaría al mismo nivel que Da Vinci, literato con Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa y cura con el Papa Francisco. No necesita más Champions ni otros títulos personales para darnos cuenta de que es el mejor jugador del mundo hace más de una década. CR7 es un goleador brutal, un animal del área, determinante en partidos claves con sus cabezazos y ubicación, pero ahí nomás. Así de simple...

La firme que ‘Damián’ no cree en nadie. Sacó cara por su ex, la defendió en el programa de la ‘Urraca’ y me avisan que todo ese cariño le renació porque está haciendo negocios con un amigo cercano a la flaca y quiere que lo apoye dándole las mejores recomendaciones. Sociedad con ese ‘man’ es meterse en problemas. Asuuu...

Ese zaguero con apellido de Virgen y que juega en México, tenía todo listo para ‘amarrarse’ con una aeromoza riquísima de una línea aérea, pero le tiraron la toalla. Ella miró para otro lado porque está saliendo con un brother de Previ, que maneja una nave de los años 90 y no tiene trabajo estable. Noooooo... Me voy, soy fuga.