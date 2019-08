El 'Cóndor' está jugando un campeonato máster en Comas. Volvió a perder un gol solito, pero igual cobró sus 500 'mangos'

Del saque somos carnecita... La firme que es hora de voltear la página con el tema de Paolo y enfocarnos en nuestro juego. En crecer, ser más competitivos y preparar variantes en el equipo. Hace tiempo que tenemos un libreto conocido y nos hemos vuelto predecibles para los rivales. La volante mixta es la zona más peleada con Yotún, Tapia, ‘Canchita’ Gonzales, Aquino, Ballón y Ascues. De acuerdo al rival se puede apostar por el talento o el somatotipo. Con línea de dos o tres. Que nadie tenga el puesto fijo. Que se vea la mano del Tigre. Así es...



Me avisan que el ‘Cóndor’, que no cantaba el Himno Nacional, está jugando un campeonato máster en Comas. El muchacho sigue figura y lo mejor es que no ha perdido el nivel. El fin de semana pasado volvió a perder un gol solito frente al arco, se rió, pero igualito cobró sus 500 ‘mangos’. Curuju...



Me cuentan que el ‘Tanque’ que se fue de Lima a Italia, pese a que tenía vínculo con el club de al final de la avenida Javier Prado, interrumpió su contrato porque por allá le ofrecieron trabajo por dos años y encima, cuando acabe su carrera, le darán una categoría de chibolos. Asuuuu...



Reapareció la mamacita Carla cuyo apellido rima con huachano. La muchacha luce un físico como en sus mejores tiempos. Esta vez se hizo su quinta liposucción, pero ya le advirtieron que deje de comer. Ella sigue teniendo sus hinchas, seguidores y más de un pelotero empezó a agregarla al ‘wasap’. Provecho... Me voy, soy fuga.