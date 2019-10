‘El Cóndor’ se metió sus buenos tragos, una rica rumba y se fue a descansar recién a las 4 de la mañana

Del saque somos carnecita. .. ‘Para la selección no hay amistosos’, es lo que dijo Paolo Guerrero el lunes cuando la ‘Blanquirroja’ arribó a Montevideo. Ese debe ser el sentir de todos los jugadores. No hemos ganado nada y hay que seguir creciendo. La clasificación a Rusia 2018 y el subcampeonato en la Copa América ya fueron. Solo los sonsos viven de recuerdos. Los charrúas andan diciendo que no es una revancha, pero en el fondo no olvidan que los sacamos del torneo en Brasil. Ellos están con la sangre en el ojo, ansiosos de comernos vivos y si caemos en el juego de ser buenitos, nos pueden llenar la canasta. La amistad es fuera del campo, en la cancha hay que poner el pecho, cabeza y pierna fuerte por la sagrada ‘Bicolor’. Y no va cher...

En la capital uruguaya nos encontramos con un conocido para el fútbol peruano, el exarquero Pablo Fuentes, que atajó en Alianza Lima en 1992 y estuvo en el debut del ‘Goleador histórico’. Ahora se gana la vida como conductor de taxi Uber y nos contó que la cosa está fea en Montevideo. Nos reconoció y en ‘one’ se convirtió en guía de mi causita ‘Huachano’ Lara. Así es...

Ya me contaron que el ‘Cóndor’ aprovechó de la mejor manera el día previo al Clásico. Se metió sus buenos tragos, una rica rumba y se fue a descansar recién a las 4 de la mañana. Lo malo es que el zambo se atrevió a manejar a esa hora, aunque lo hizo despacito y llegó sanito a casa. Qué palta...

‘Provocación’ está de vuelta. El lunes se vistió con una minifalda dorada y se fue de rumba. Como en sus mejores tiempos, atrapó miradas, provocó suspiros y le llovieron muchos piropos. Paseó por San Miguel, Maranga y Surco, y de allí a descansar. Dicen que solo lo hizo para que sus fans sepan que está de regreso. Bien ahí...

El grupo ‘Unión Centenario Crema’ le rindió un homenaje especial al ‘Chevo’ Acasuzo. La reunión fue en el restaurante de ‘Cuto’ y el arquero mundialista se fue ganado con su placa, jama y hartos aplausos. Vale... Me voy, soy fuga.