DEL SAQUE somos carnecita... Un consejo para los deportistas: No se vinculen con políticos ahora que vienen las elecciones municipales y regionales. Nada que doy el play de honor, ni fotos con el candidato y menos llamaditas comprometedoras de que ‘te voy a colocar en un puesto’. Por 300 cocos o una propina, no manches tu imagen ni arriesgues irte a tu ‘río’. Mira lo que le pasó al ‘Granítico’, que perdió por sano. Del otro no opino. Él sabe a quién recomendó. Sí, señores...



Ya me contaron que hay un técnico que ronda como una ‘Mosca’ a la miel, a una charapita nacida en Tarapoto. Se llama Melissa y el primer día que la conoció le regaló su laptop para que siempre estén comunicados, después un buen celular y a disfrutar de la pasión de la chicoca enamorada. Así cualquiera campeona. ¿Cuál es su mérito? La plata compra cariño, besos y pasión, pero no amor. Qué feo...



El clon de ‘Giselo’ estuvo caminando hace unos días por la zona de Villarreal en Chiclayo. No por la zona donde vive su exmujer, sino por un barrio picante. Parece que estaba visitando a unos causas a los que les quería pedir algunos favores. No cambia, sigue en lo mismo y piensa que siempre la va a librar. Recuerda que fuiste uno de los primeros chuponeados. No abuses de tu suerte. No cruces la línea que hay reflectores por todos lados. Y no va a ser...



Me pasan la voz de que el ‘Correcaminos’ se volvió ‘tramposo’ de viejo y ahora que es entrenador, es mal ejemplo. Dirige un equipo de Pacasmayo y, cuando le toca viajar a Lima, se viene un día antes. Lo gracioso es que en su casa avisa que llega sobre la hora. Al final, se amanece en una discoteca de ‘Caminos del Inca’ y llega mal dormido al partido. Nooooooo...



Por siaca, el ‘Ciclón’ está abandonado. Hace dos meses no les pagan el sueldo a los jugadores, les deben 6 a los administrativos y encima en menores los papás tienen que pagar el alquiler de la cancha para que entrenen. Y el gerente sigue sin resolver nada, pero para visitando los mejores restaurantes. Qué palta...



El ‘camello’ volvió a la pelotita. Lo inscribieron en un campeonato de masters de un club de italianos. Se pone la camiseta de la ‘Fiorentina’ y se pasea con los tíos. Es el goleador y está cobrando sus 350 soles por presentación. Es un buen recurso. Provecho... Me voy, soy fuga.

