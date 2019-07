Se acabó la ilusión de ser campeones, pero el sueño no. Iremos en el 2020 a Colombia y Argentina a guerrear otra vez

Del saque somos carnecita... Se acabó la ilusión de ser campeones de la Copa América, pero el sueño no. Iremos en el 2020 a Colombia y Argentina a guerrear otra vez. Brasil dio la vuelta merecidamente en el ‘Maracaná’, pero no se paseó ni nos bailó. Incluso diría que en los últimos 20 minutos rondó el ‘fantasma del 50’ por todo el estadio. Se compitió y hay que valorar la campaña. Nadie imaginó que nos quedaríamos hasta el último día. Así que muchachos, levanten la cara y volteemos la página, que la vida da mil revanchas. Lo ideal hubiese sido la gloria, pero se nos escapó. Clasificamos al Mundial Rusia 2018 y ayer fuimos finalistas. Estamos en el camino correcto. No nos distraigamos en sonseras. Y no va a ser...

Tres goles que nos duelen en el alma. Trauco se deja dibujar por Gabriel Jesús y no lo pega. El delantero del City saca un centro pasado y Everton sin marca la clava en primera. El segundo ya es demasiada mala suerte. Le roban el balón a Yotún y Zambrano se resbala en el centro del área. Si se quedaba parado no pasaba ni mela. Justo en el minuto final del primer tiempo. Si manteníamos el 1-1 hasta el descanso, de otra forma se planteaba el complemento, porque íbamos a jugar con su desesperación. Yo sentía que estaban palteados. El penal es dudoso porque es hombro con hombro del ‘León’ con Everton. Y fue sancionado a los 89’. Ya no hubo tiempo para reaccionar. El ‘Scratch’ ganó por individualidades, y porque nos causaron problemas por las bandas. Curuju...

No señalemos culpables. Quedó claro que la diferencia no es de 5 goles. Es hora de trabajar y corregir detalles. Ya se disfrutó la previa de lo que es disputar un título y debemos acostumbrarnos. Pero para la próxima, que la felicidad sea completa. El hincha que vino, apoyó incondicionalmente y la selección se entregó. El país vibró y se paralizó. Insisto en que con humildad y mano dura se consiguen objetivos. Preparémonos para las Eliminatorias Qatar 2022, que empiezan en marzo. La realidad es que ya nos miran con otros ojitos, porque podemos hacer la fiesta en cualquier estadio del continente. Ayayayay...

No hay muchas energías para escribir. Parece que he chocado con Marquinhos y Thiago Silva. Que he correteado a Dani Alves. Que he presionado a Arthur y me he fajado con Casemiro. Que lo he ‘tabeado’ a Coutinho y he hecho saltar a Everton, Firmino y Gabriel Jesús. Estoy tan roto como Gallese, Advíncula, Zambrano, Trauco, Yotún, Tapia, Cueva, Flores, Carrillo, Guerrero, Ruidíaz, Gonzales, Polo y los del banco. Ellos dejaron la piel. Usted y yo también. Jugamos todos. Sudamos todos. El Perú, una sola idea. Así vendrán grandes cosas. No estoy triste, pero sí me arranco picón. Me gusta ganar hasta las ‘pichangas’ de mi barrio. Gracias, muchachos. Mañana vengo más frío para el análisis... Me voy, soy fuga.