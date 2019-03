Del saque somos carnecita. .. Tres puntos de 18, seis goles a favor, doce en contra y ningún triunfo. La Copa Libertadores sigue siendo más de lo mismo: decepción, vergüenza y papelones. Jugadores que aquí se alucinan lo máximo, pero a nivel internacional son un chancay. LO DIJE HACE UNOS DÍAS, ese Nico López era peligroso, encarador, jodido y ninguno de los zambitos lo agarró, los laterales se escondieron y encima D’Alessandro, con casi 38 años, le hizo un huachón a Guidino. Arriba no pasó nada con ‘Ugarraza’, que aún está verde. Ayayayyy...

ME CUENTA un ‘brother’ del ‘Rey de los casinos’ que el hombre sigue arrasando en los mejores points de la capital. Y esa ‘veneca’ que contó sus romances en televisión siempre ronda las zonas vip, pero no le paran balón, por eso ahora apunta a los peloteros. Ajá...



Me avisan que el domingo, en Arequipa, todo hincha crema que vaya a alentar a su equipo, debe estar en la tribuna norte, porque ha sido asignada para los visitantes. Si alguien va con polo crema a cualquiera de las otras tres, los ‘tombos’ se lo llevan a la ‘Trinchera’...

La selección parte este domingo a Estados Unidos para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. ‘Canchita’, Marcos López y Beto da Silva tienen la oportunidad de romperla y llenarle los ojos al ‘Tigre’. Y no va cher... Me voy, soy fuga.