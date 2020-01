Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Me avisan que el zambito, al que le han hecho creer que juega y debe ganar como Mbappé, tiene una denuncia porque le puso la mano a un patita que se le paró cara a cara en ‘Barranco bar’. Aseguran que su abogado está chambeando para borrar esa huella. El chico está desubicado y no es bueno que todavía no tenga equipo. Antes de la final y que lo eche Ñol Solano, todos lo querían. Lo importante que es cuidar la imagen. Nadie le va a dar lo que pide después de estos hechos. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Correcaminos’ anda full amores con una flaca que conoció un domingo por la noche en esa salsoteca que es el point de los jugadores. Me dicen que allí se cruzaron las miradas y nació el amor. Ya están planeando vivir juntitos. Lo que no sabe es que ella tiene en su lista a algunos que jugaron antes y después que el volante. Nooooooo...

Me pasan la voz que el delantero que fue vendido a Brasil, un día antes de viajar, se fue al barrio donde venden ‘Las Cremoladas’, en la ‘Ciudad del Pescador’. Se quedó hasta tarde volteando vasos de chelas, durmió unas horitas y se subió al avión rumbo a firmar por su nuevo club. Por siaca, el hombre es serio en su trabajo. Ojalá que la rompa en la tierra de Neymar. Así es...

Hay un run run que el ‘Zambito claxon’ se está divirtiendo de manera indebida. Suena fuerte que ha regresado con la chica de la cuadra 33 de la avenida Perú, por el mercadito. Se sigue escapando para verla, contarle sus problemas y pedirle masajitos. Huuuummmm...

‘Cuto’ se metió a un curso de la Guardia de Asalto del Callao. Obtuvo nota sobresaliente. Así que esos payasos que quieren sorprender y meterse a ‘chorear’ a su restaurante, que lo piensen dos veces, porque tiene todo listo para recibirlos como se merecen. Se van a meter un pelón de aquellos. Y no va ser... Me voy, soy fuga.