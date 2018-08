Del saque somos carnecita... Hace un tiempito, fijé mi posición con respecto a André Carrillo, que prefirió irse de la Premier League a una liga de camellos. Ayer, Ricardo Gareca me dio la razón: ‘No está bien que vaya a Arabia. Estaba para cosas muy importantes’. A veces es mejor resignar dinero, porque lo que viene es mejor. Con lo que hizo en el Mundial y, si lo ratificaba en el Watford u otro sitio, fácil lo vendían en 30 palos. Pero no sé qué pasa por su cabecita. A veces la plata te nubla o estás mal asesorado. Me da la impresión de que su empresario a Lionel Messi, con cinco balones de oro, lo hubiera vendido al fútbol de Malasia. Cómo no le vas a conseguir un buen equipo a la ‘Culebra’ con tremendo campeonato en Rusia. Sí, señores...



Me pasan la voz de que al ‘Correcaminos’ le han vaciado su cuenta de ahorros del banco. Lo han dejado en la lona, en cero. Allí sus ‘representados’ depositaban su diezmo. Mucho cuidado con la gente que vive del aire. O sea, los que no chambean y se hacen llamar recurseros. Esos paran pendientes y con las orejitas paradas para datear y chapar su ‘topeada’. Por eso no confíen en nadie y no hablen de lo que tienen y no tienen. Hay que podrirse hasta de tu sombra. Rexuxa...



Hay un runrún de que un entrenador argentino, jefe de menores a finales de los 90 de un club que está a finales de la Javier Prado y que hace poco estuvo por aquí ganándose la vida en ese mismo lugar, es el que recomendó al ‘Tanque’. También lo mandó al ‘Negro rockero’ y un ‘Tigre’. Le consultan todo cuando se trata de un extranjero del Río de la Plata. Bueno, ahora han traído un tío de 37 años y que su último gol lo marcó hace un año. Nooooo...



Ayer vi una entrevista al portero Víctor Valdés, campeón de Europa y del Mundo con España. También dio varias vueltas con el Barcelona en la Champions, Mundial de Clubes, Copa del Rey, Supercopa y su liga. El hombre no se vale de su nombre y pergaminos y ha empezado sus pininos como entrenador en el Moratalaz, juvenil A de Madrid. Es como el ‘Riera’ del Callao, el de mi tío ‘Pescadito’. Quiere quemar etapas y sin ayuda de nadie. Aquí algunos se retiran y al día siguiente quieren chapar Primera y sin haber estudiado. No saben poner un cono y se visten y hablan como Guardiola. Y por siaca, en ese bolso no entran el ‘Charapa’ Torres, que anda por la Copa Perú con Alex Magallanes. Incluso otros más que se sacan la mela para llegar algún día a la Profesional. Vale... Me voy, soy fuga.