Los ‘corsarios’ que fueron ampayados ‘liquidando’ perjudicaron a su equipo y también al dueño de una discoteca

Del saque somos carnecita... Hoy vuelve a jugar nuestra ‘Blanquirroja’ y en esta etapa no valen los amistosos. Ya no hay rival chico, nadie gana por camiseta o por el solo hecho que fuiste a un Mundial. Esos ‘ticos’ nos pintaron la cara en Arequipa el año pasado y en la altura corrieron más que nosotros. Son veloces, potentes y avanzan en zancadas. Ese equipo se mueve de la mano de Bryan Ruíz, compañero de Cueva en el Santos, cinco defensores y patrullan muy bien los costados. Hay que pisarles la pelota, buscar el toque asociado y provocar faltas cerca del área. No abusemos del juego aéreo, porque ellos tienen buen ‘tallarín’. Curuju...

Parece que el ‘Tigre’ pondrá de titular a la ‘Pulga’ y dejará que Paolo descanse un poquito. Ruidíaz deberá moverse por todo el frente de ataque, jalar marca y dejar que sus compañeros entren libres. Si se pone de ‘9’ desaparecerá con los centrales grandazos que tienen los ‘ticos’. Es hora que el chato demuestre que en la selección también puede hacer los goles que anota en la MLS. La Copa está a la vuelta de la esquina y hay que llegar potenciados. Así es...

Bien el ‘Capitán futuro’. El hombre se metió la mano al bolsillo para soltar un ‘drilo’ y salvar la casa de su abuelita, que con engaños, la habían hipotecado. Pidió las cuentas y la pagó en ‘one’ para que la doña esté tranquilita y feliz. Cuando se trata de la familia, no se escatima en gastos. Y no va cher...

Ya me contaron que esos jugadores ‘corsarios’ que encontraron ‘liquidando’ y por eso los han botado, no solo han perjudicado a su equipo, también al dueño de la discoteca ‘Moon’ del centro de la ‘Capital de la amistad’. Se presentaban, pedían trago y prometían que con lo que cobraban, les cancelaban. Les dieron carta libre para que pidan lo que quieran y ahora que dejarán la ciudad se olvidaron que el cuaderno de cuentas está en rojo. Qué palta... Me voy, soy fuga.