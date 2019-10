El ‘Coyote’ baja seguido a un casino miraflorino porque ahí baja una tía con una venezolana...

Del saque somo s carnecita... Esta columna es deportiva, pero no puede pasar por alto algunas cosas de este mundo de ‘abre tu mente’. La verídica que ya es triste y vergonzoso que algunas chicas hablen de tamaños y puntajes de sus ‘salientes’ o ‘amigos con derecho’ en la televisión. Lo que me causa extrañeza es que la chata, que lo calificó de ‘Olluquito’ al ‘Wachimán’ y de ‘flojo’ al ‘Loco’, ¡¡tiene novio!! y el hombre es tan sano que no se paltea que mencione esos ‘detallitos’. O sea, ese man está pintado y con esmalte todavía. No hay un mínimo de respeto ni consideración. Ya está clarito que varias por plata son capaces de vender su alma al diablo. Pobre tipo. A mí dame una sanita de mente y corazón. Así sea bonita, feíta, gordita o flaquita. Por último, me abrazo con mi almohada. Sí, señores...

¿Se acuerdan de Miguel Villalta? claro, el zambito que fue zaguero de Cristal, Cienciano, Aurich, Melgar y Gálvez, ahora trabaja en el Markham de Miraflores y está bien considerado por ‘Pañalón’ Quesada, quien es el jefe de todos los profes. El ‘Oso’ es tranquilo y su sueño es ser especialista en menores, por eso se prepara. En enero irá a Brasil a ver los entrenamientos del Santos. Paulo Autuori, quien lo dirigió en el Rímac, ha hecho la gestión para que aprenda de Jorge Sampaoli. El ex back es tan generoso que le pasó la voz a otros colegas para ir a la capacitación. Vale...

El ‘Coyote’ está ‘aguja maruja’, pero igual se da el lujo de ir a un casino miraflorino. Baja seguido porque ahí va una tía de ‘fichas’ que lleva como acompañante a una veneca que está en bastante. El hombre es carismático al mango, chambeó bien al personal y ya campeonó. Incluso le ha prometido hacerla oficial. La ‘chama’ lo va a voltear en una y se dará cuenta que el hermano es el de las monedas. Ya la veo saliendo arrancada. Rexuxa...

Me pasan la voz de que el ‘Chino’ Huamán y Rivelino Carassa no se quedan dormidos y se la rebuscan. Son de los formadores jóvenes que quieren dejar su granito en el Callao. Su academia de verano en el ‘Gool Prado’ de la Costanera empieza el 19 de noviembre y las inscripciones ya están abiertas. Así que si quieres que tu chamaco tenga un buen dominio y control de balón y además le enseñen los fundamentos básicos de la pelotita, no lo pienses dos veces y apúntalos. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.