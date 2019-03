CR7 es el reflejo de alguien que se esforzó toda su vida, no como otros en Perú que se rodearon de trampitas y ayayeros

Del saque somos carnecita... A LOS CHIBOLOS que gatean en la pelotita hay que ponerles el video de Cristiano Ronaldo para que vean lo que es ser un futbolista completo. Con 34 años, millonario y una familia, el tipo sigue tirándose al piso, marcando, rompiendo récords, empujando, siendo líder y agrandando su nombre. ‘CR7’ amenazó con marcar un triplete y lo cumplió. Para algunos puede ser arrogante, pero nadie puede negar su talento. Es el reflejo de alguien que se esforzó toda su vida, nadie le regaló nada y lo consiguió todo. Y pensar que en Perú hay algunos que apuntaban a estar en grandes equipos y se vinieron abajo por pegarlas de ‘charlies’ y se rodearon de trampitas, ayayeros y vividores. Así es...

LO DIJE AYER, para que Melgar saque un resultado positivo, en Brasil, tenía que dejar los complejos de lado. Defendió con cinco jugadores, pero igual los pasearon. Les metieron tres pepas y si no es por el golero Cáceda se regresaban con la canasta más llena. Los mistianos patearon solo dos veces al arco rival, respetaron mucho a Palmeiras y su juego vino de más a menos. La firme que estamos viendo más de lo mismo en los clubes peruanos. Ayayayay...

CRISTAL no pudo vencer a un equipo que recién acaba de cambiar de técnico. Lento, apático, sin ideas, espantoso en defensa y teniendo que recurrir a Lobatón y sus casi 40 años para volverse peligroso. Está comprobado que el ‘Piqui’ no va a rendir más, que solo la hace en el torneo local. Ese charrúa Palacios no es ni el juanete del ‘Chorri’. Los celestes tendrán que cambiar mucho si desean clasificar. Así es...

HOY ES EL TURNO DE LOS ZAMBITOS. Si no le tuvieron miedo al campeón de la Copa Libertadores, menos lo deben tener ante el ‘Colorado’ que no gana el torneo hace 9 años, no es el equipo de antes y D’Alessandro, con 37 años, ya no asusta. Cartagena y Manzaneda están capacitados para mover los hilos de Alianza. Es su momento, que lo aprovechen porque están en la edad de emigrar y chapar un buen contrato. Y no va cher...