Vi a los cremas en Huancayo y la verídica que ese equipo es un arroz con mango

Del saque somos carnecita . .. La Firme que después de haber visto las canchas en Saranks, Sochi y Ekaterimburgo, se me revolvió el estómago cuando vi el estadio de Huanta, del Callao o el mismo Matute. Parecía que habían pasado tractores o fueron podados por tanques de guerra. El parque de mi barrio tienen más grass. No sean malos, así estamos soñando con clasificar a otro Mundial. El trabajo debe empezar por los clubes, con infraestructura, divisiones menores, buenos fichajes y profesionales. Si no se hace eso, si no hay un cambio radical, seguiremos esperanzados en cábalas, tocar vestidos de novias o que nos regalen puntos para ir a Qatar 2022 . Ayayayay...

VI A LOS CREMAS EN HUANCAYO y la verídica que si siguen así, fácil se van pa’ La Habana’. Ese equipo es un arroz con mango, veo a ‘Superman’ y parece que en el arco estuviera Karius, el portero del Liverpool que falla más que el ‘rey de los bloopers’. Solo Manicero se salva. Encima han traído un técnico especialista en bajas. Este no es un problema de ahora, sino un resultado de lo que se venía dando de hace años, con dirigentes que se llenaron los bolsillos, mientras los hinchas son los más sufridos. Ya estamos mitad de año y el equipo no levanta. Curuju...

La verídica que Cristal no tiene un gran arquero desde el ‘Viejo’ Balerio. Antes tenían a ‘Laura Bozzo’ que era una mazamorra, ahora el ‘Pato’ es un manojo de nervios. Se mandó tremendo blooper, pero lo borró con el penal que atajó. Sin embargo, esos detalles hacen que la defensa no sienta seguridad, no se pueden ir con todo, porque te contragolpean y vacunan. Si algo me quedó de Rusia es que los arqueros tienen que ser primero seguros de manos y luego jugar bien con los pies. Y no va a cher...

Ya me recuperé del cambio de horario y ahora sí patrullaré los estadios para ver si alguien le puede hacer competencia a mi rusita. Los pantaloncitos me llaman para tentarme, pero me hago el difícil. Es que ahora soy plan calidad y me he vuelto exigente. Mi causa, ‘El Emperador’, es testigo de mis goles. Y sin hacer luz con la billetera ni sacar videitos de mis programas. Así es... Me voy, soy fuga.