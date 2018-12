Del saque somos carnecita. .. Para muchos, el estilo de Alianza no gusta. Otros dicen que está tocado por la diosa fortuna. La verdad es que no tendrá un juego elegante para las tribunas, pero este equipo tiene corazón y sabe aprovechar las oportunidades que le da el rival y el destino. En este año no ha ganado un torneo ni es el de mayor puntaje acumulado; sin embargo, está peleando por el bicampeonato. A diferencia del año pasado, esta vez no ha ganado puntos en mesa. O sea, siempre sumó en la cancha y eso también se destaca. Así es...

Lo dije antes, el ‘Profesor’ supo jugar los partidos de semifinal desde su posición. Apenas terminó el 3-3 en Matute, salió con la pierna en alto y metió presión a los mistianos, que nunca le salieron al frente. Hasta en Arequipa, los rojinegros se consagraron de ‘sanazos’, porque nunca hicieron bulla ni reclamaron el golazo de ‘Canchita’ que picó adentro. Ahí era para que se lo coman al árbitro, pero no tuvieron ningún líder. Muchos reclaman la presencia del VAR, pero la firme que los dirigentes no se meten la mano al bolsillo para implementar mejores canchas y solo esperan que todo llegue donado. Estamos a años luz de Europa y de los grandes del continente, así que tenemos polémicas para rato. Asuuuuu...

El Cristal-Alianza será distinto, no creo que los celestes se dejen empatar un partido si lo van goleando. Tienen jugadores con mayor experiencia, recorrido, que ha jugado finales. Lo veo 50-50, sin favoritos. Alianza llega con la moral a tope, con la sangre hirviendo y eso es una vitamina para tapar algunas falencias. Curuju...

Da gusto ver cuando un jugador piensa en su futuro. El ‘Bombarderito’ Chávez sabe que no todo en la vida va a ser patear una pelota y ya se proyecta. El chalaco tiene 30 años y debuta como empresario. Hoy inaugurará su barbería propia frente al Mall de Bellavista y allí caerán peloteros de varios equipos y gente de la farándula. Eso sí, ya colgó su cartelito que dice: ‘Hoy no se fía, mañana sí’. Negocios son negocios. Y no va cher... Me voy, soy fuga.