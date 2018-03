Alguien debe haber dormido como un bebé

Del saque somos carnecita...La verídica que el Cristal-‘U’ y el Muni-Sport Boys fueron emocionantes. Esto invita al hincha al estadio, ya que quiere ver partidos de ida y vuelta, de arco a arco, de tú a tú. Nada de planteamientos mezquinos, amarretes y de cuidar la chamba. El aficionado se cansa, aburre y reniega con los pasecitos laterales y cuando ratoneas para llevar algo pa’ casa. Cada vez estoy más convencido de que ya no existe la palabra ‘favorito’. Si estás físicamente bien y eres aplicado en la cancha, no se la pones fácil ni al Barcelona. Hoy, los chatos le paran la bronca a los grandazos y los flaquitos a los agarrados. ¿Y saben por qué? Practican muay thai, kick boxing y otras artes marciales para defenderse ante cualquier payaso. Sí, señores...



Pedro Troglio debe haber dormido como un bebé porque en la previa decían que lo iban a golear y al final le movió el piso a los celestes hasta el último minuto. Aldo Corzo, sin ser un virtuoso con el balón, es el diferente de la crema. Los chamacos se contagian de su coraje porque meten sin complejo y les aplicaron a Calcaterra, Cazulo y a quienes se les cruzaron en el camino. Juan Vargas es de 5 puntos, Adán Balbín empuja y el ‘Rusito’ Zubczuk, con 23 añitos, parece su viejo tapando. Curuju...



Para mí, es una falta de respeto que a Carlitos Lobatón lo pongan 5 minutos. Es cierto que tiene sus años, pero no hay uno que tenga su inteligencia, claridad, picardía y técnica. Podría jugar 30 minutos bien sudaditos sin ningún problema. Además, te la entrega al pie, con ventaja y hace golazos de tiro libre, olímpicos o media distancia. Los mejores minutos de los rimenses fueron cuando estuvo en el verde. Yo creo que el DT Mario Salas no lo ha volteado. Que alguien le enseñe videos. Fue un pecado que no lo tire al ruedo contra Lanús. Yulián Mejía es más joven, pero no más efectivo. Tápenme la boca con estadísticas, números. El colombiano solo ha hecho un tanto en un amistoso. Así de sencillo...



Han pasado dos días y sigo volando. La ‘Misilera’ iba ganando 2-0, con un hombre más y la franja remontó 3-2. Y merecidamente porque tuvo mayor posesión de pelota. Tranquilamente pagaría pato ‘Manzanita’ Hernández, pero no es el culpable directo. La responsabilidad es del administrador o bailarín Johan Vásquez, como usted quiera llamarlo. Una cosa es Segunda y otra Primera. Está borrando su buen trabajo marketero del año pasado por armar un ‘club de amigos’, de causitas. Y se lo canté antes de que empiece el campeonato. La ‘Rosada’ con su juego no le hace cosquillas a nadie. Renzo Sheput (37 años), Sidney Faiffer (37), Juan Diego Gonzales Vigil (33), Johnnier Montaño (35) y Guillermo Tomasevich son la yapa de la Tinka. Plata regalada. Por chispazos o tirarte de carretilla no te van a pagar sueldo. Así quieren traer a Mariano Soso para que al segundo día llene el tópico con puros desgarrados. Encima ‘Damichón’ Ísmodes, ‘Guti’ y Manuel Tejada son el desayuno del ‘Kio’ o sea pan con chicharrón y camote. Y Joazinho Arroé que sepa que en el Callao no hay sitio para los engreídos y aniñados. O se pone las pilas o que se vaya del puerto. Ayayayayay...



Hace mucho me lo confirmaron, pero el viernes me lo reconfirmaron en una cebichería de Surquillo. En una casa de Canadá, había un mala leche que ‘asaltaba’ con fierro largo. Es el mismo que le encantan los ‘viajes’ y que va seguido a Ecuador a visitar a una trampita. Resulta que su modus operandi era ‘morderle’ casi la mitad a los técnicos de menores y era tan hambreado que por cualquier trámite aplicaba el abuso. Me cuentan que una vez lo subió a un carro a un chato, que se le vencía su contrato, para decirle: ‘Tienes que dejar tu bolo todos los meses si quieres renovar’ y el hombre le respondió: ‘La vez pasada me mochaste 5 mil dólares de un premio, pero ahora no te doy un sol conc...’. Ya las va a pagar. Así es... Me voy, soy fuga.