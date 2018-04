Cristian Benavente: El Bombardero escribe sobre su caso en su explosiva columna [FOTOS]

Del saque somos carnecita... La firme que ahora el tema que hace bulla en las redes es que le están ‘haciendo la camita’ a Cristian Benavente en la selección. Y hasta ha circulado un chat inventado, donde lo están ‘cocinando’ los ‘pesos pesados’. También hay un video en Miami, donde Jefferson Farfán corre junto a André Carrillo y el ‘Chaval’ trata de acoplarse al grupo y conversar con la ‘Foquita’, quien aparentemente lo ignora. Cada uno puede interpretar la imagen como le dé la gana. Yo comento lo que veo. Y una cosa es observar un partido por televisión y otro en el mismo estadio. Estuve en el ‘Hard Rock’ y en el ‘Red Bull’ y lo que puedo decir es que no le llega el balón al volante, a tal punto que no sé de qué ha jugado en los dos amistosos. Se movía, se recogía y pasó desapercibido. Yo no he sido jugador profesional, pero tengo vestuario de interbarrio, interescolar, intermilitar, de liga, de Copa Perú. Y por siaca, desde los 5 añitos huelo a frotación ‘charcot’ en camarines de Primera división. Así que entiendo que es momento de sumar, pero también de no ‘hacerme el ruso’. ‘Argolla’ siempre ha existido, espero que este no sea el caso, porque al grupo se le ve unido y eso es muy importante para avanzar en el Mundial, así que no jodan. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Pitbull’ está que se le corre a una tal Vanessa, que vive en Miraflores. Ella lo timbra, lo llama, lo invita a la playa y el zaguero le inventa excusas. Todo porque la guapita antes salió con su causa, el hijo del ‘men’ de su club. Prefiere evitarla y mantener la amistad. Tiene códigos y no como un compadre que conozco que espera que te vayas al baño para ‘tirar maicito’. Qué feo...



Así que Josué, que defiende los colores de un cuadro rojo del norte, ha visto los dos choques de la Blanquirroja mientras ‘liquidaba’ en un point de Santa Victoria, en la ‘Capital de la Amistad’. Parece que ha hecho un contrato millonario, porque en ambos días estuvo acompañado de 5 ‘punteros’, pero ninguno compró un trago. Les paró toda la cuenta. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.