Cristian Benavente: ¿Ricardo Gareca estará pensando en no llevarlo a Rusia?

Del saque somos carnecita... Claudio Pizarro y Carlos Zambrano ya no son tema de polémica en la selección. Simplemente están borrados por decisión de Ricardo Gareca. Ahora todos meten su cuchara para que Cristian Benavente vaya al Mundial. El ‘Chaval’ es amado por el hincha y el peruano que vive en el extranjero. Donde va no se cansan de aplaudirlo porque es buen chico, correcto, profesional, educado y ubicado. Eso es una cosa. Lo otro es lo futbolístico. Allí creo que el ‘Tigre’ lo está pensando seriamente y hasta me animaría a decir que no lo llevará a Rusia, porque ya tiene un equipo estructurado. ¿Merece ser incluido en la lista? Cada uno tiene su opinión. Sus seguidores argumentarán que la rompe en Bélgica. Sus detractores que no ha tenido un partido sobresaliente, ni siquiera bueno, con la Blanquirroja. Así que por favor, no vendan la telenovela que le están haciendo la argolla. Insisto que es tiempo de sumar y no joder. En la cancha, con el balón pegado al pie, uno se gana su cupo. El ‘Cholo’ Sotil jugaba en Segunda cuando lo convocaron a México 70. Nadie lo conocía y en un amistoso le hizo ‘hat-trick’ a Bulgaria en Lima. Ni la más grande argolla te tumba cuando demuestras tu calidad en la cancha. Sí, señores...



La ‘Muñeca’ tiene padrinos de socorro, bautizo, comunión, confirmación, matrimonio, pelotero, entrenador y de comentarista. No ha dirigido interbancarios ni el tránsito de la plaza Dos de Mayo y era el elegido para la Sub-17. Pero un problema personal hizo que dé un paso al costado. El fútbol se lo va a agradecer. Y como no chapó el buzo, hay una ‘batería’ del Rímac que guerrea por Pablito. El otro candidato es Carlos Silvestri del Cantolao. Es increíble que no se revisen currículos ni trayectorias. Que todo sea amarre, relaciones, vara. El futuro de nuestras canteras estará en manos de un amigote de los ‘duros’ de San Luis. Así no es...

Me pasan la voz que el arquero, yerno del ‘Puma’, se ha ganado con buenos detalles a sus compañeros del Deportivo Municipal. No es posero y chambea como juvenil. Hace poco sorprendió, ya que apareció con jama y bebidas para el equipo. Todos creyeron que era su cumpleaños, pero les dijo: ‘Es para estar más unidos’. El zambito suma en el vestuario. No como el otro yerno del ‘Gatito’ que está de pan con relleno en el puerto. Así lleve un bufé, ollas de comida y regalos, es por las santas hueveras, porque es malísimo. Nooooo...



Después del gol que no le cobraron al Boys ante Melgar en el ‘Miguel Grau’, una comisión de peloteros como ‘Vasito’, ‘Niño terrible’, ‘Diablo’, ‘Vitito’, ‘Bimbo’, ‘Flemita’, ‘Pachito’ y ‘Chiquito’ está exigiendo el ‘VAR’. Eso sí, que esté bien surtido con ron, vodka, whisky, ‘chela’, tequila, champán, coñac y los tragos ‘rompecalzón’, ‘levántate Lázaro’ y ‘espérame en el suelo’. Plop... Me voy, soy fuga.