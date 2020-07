Del saque somos carnecita... “EL FUTBOLISTA PERUANO VIVE EL MOMENTO, sale en el periódico por un par de goles y se olvida de todo, se cree más que el entrenador, comienza a salir con vedettes, no invierte en su físico, se conforma con poco”, dijo ‘Patrulla’ Barbadillo en entrevista con este diario. Y le doy toda la razón. Basta con mencionar algunos talentos como el ‘Ratón, ‘Rei’, ‘Zancudito’, ‘Ken II’ o el ‘Tanque’ que fue ‘secuestrado’. Si fueran más profesionales hace rato que estarían rompiéndola en el extranjero y en la Blanquirroja. Pero les gana la ‘joda’, los amigos, la calle, la encerrona. Cristiano Ronaldo (35), Messi (33), Sergio Ramos (34) y Zlatan (38), todos ellos a pesar de sus edades gozan de excelente musculatura, son atletas, chocan, corren y hasta en sus vacaciones son full ‘fierros’. Acá, en cuarentena, se notó que muchos no tenían ni una faja para correr en su casa, hacían pesas con bidones y trotaban por la sala. Ayayayay...

Por si acaso lo dice un mundialista que jugó en Italia cuando no había YouTube y solo fichaban ‘estrellas’. También es ídolo en Tigres de México y por él quitaron la ‘7′ del club por años. Sabe que afuera no te regalan nada. “Vargas tenía cualidades, pudo continuar, pero para triunfar en Italia tienes que ser más profesional”, analizó ‘Gerry’. La firme que el ‘Loco’, en su mejor momento era pretendido por Barcelona, Real Madrid, Liverpool e Inter de Milán, pero una ‘colita’ le comió las piernas y se vino en picada. En estos tiempos, no basta con ser buen futbolista, los clubes te googlean, buscan toda tu vida fuera de las canchas y, si tienes más portadas en farándula y escándalos, te bajan el dedo en ‘one’. Así es...

Ya me contaron que los jugadores del club cerca a la avenida Javier Prado salieron arrancados del lugar donde entrenaban, porque la cancha estaba llena de huecos y por eso se estaban lesionando. Ahora los han llevado cerca a una playa, pero el campo es parecido y más de uno ya le pidió a ‘Iván Cruz’ que pitee, porque sino varios se perderán el reinicio del torneo. Curuju...

Me datean que el ‘Potoncito’ tenía todo arreglado para ser ‘Pincharrata’, pero como aún no se sabe cuándo volverá el fútbol por esos lares, continuó entrenando con la reserva de la ‘Franja’. Ahora lo subieron al primer equipo, lo han visto jugar y con 15 añitos dicen que está para chocar con los profesionales y en cualquier momento lo sueltan al ruedo. Vale...

Me voy, soy fuga.