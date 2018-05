Del saque somos carnecita... Recuerdo que el año pasado un periodista radial era contundente con su comentario: ‘El ciclo de Jefferson Farfán en la selección ya se acabó, va a contaminar el grupo porque Gareca ya tiene su equipo formado’. La ‘Foquita’ le ha respondido con el gol en el repechaje ante Nueva Zelanda, que nos llevó al Mundial, y con su título en Rusia. Lo felicito a ‘Jeffry’. Dio vueltas olímpicas con Alianza Lima (3 ligas), PSV de Holanda (4), Schalke (una Copa Alemana) y ahora con el Lokomotiv. Sí, señores...



Cuidado que el 1-1 de Huancayo con Cristal es engañoso. Yo no los veo tan favoritos a los del Rímac. La presión la tendrán los ‘celestes’ y mucho ojito que el ‘Rojo Matador’, de media cancha para arriba, tiene jugadores hábiles y de buen pie. En una cancha en perfectas condiciones como la del estadio Nacional pueden hacer la fiesta y la hora loca sin ningún problema. En una final pasan muchas cosas. Y por siaca, no estoy diciendo que los de La Florida vengan mal. Para nada. Para mí son los que mejor han jugado al fútbol. Simplemente, creo que no la tienen de alivio. Curuju...

El Barcelona-Real Madrid fue parejo y se rascaron como todo clásico. Aguantar más de medio tiempo con 10 hombres a los finalistas de la Champions y, sin tirarse atrás ni renunciar al ataque, es meritorio. ¿El árbitro le regaló el invicto a Messi? De ninguna manera. Fue roja a Sergi Roberto. Bale también merecía ser expulsado. Falta de Luisito Suárez a Raphaël Varane en el segundo gol. Mal anulado el tanto a Rakitic porque no hubo fuera de juego. Y penalazo a Marcelo. Hasta en las polémicas están iguales. Así que no hablen estupideces. Rexuxa...



Me parece increíble que una administración haya despilfarrado plata y los hinchas tengan que organizar una pollada para recaudar fondos para las divisiones menores. Eso no sucede en ninguna parte del planeta. Es para llevar esta historia a ESPN o FOX. ‘Los Viejos Tablones’, gente fundadora de la barra norte en los 90’, hizo una actividad el sábado para que los chamaquitos tengan siquiera para un agua mineral. Y en el club, un ‘chifero’ cobra miles de cocos por siniestrar y un entrenador se ha ido con casi un palo gringo en año y medio. Mejor lo dejo ahí... Me voy, soy fuga.