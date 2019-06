'La Culebra' se juntará con Cuevita, Flores y Guerrero. Con ese cuarteto ofensivo, la selección alcanzó su mejor nivel

Del saque somos carnecita. .. Ya nadie vive de los recuerdos. Del Mundial del 30 y 50. Tampoco del ‘Centenariazo’ del 81. Lo que vale es lo que pase hoy en el estadio de Salvador de Bahía. El Peru-Uruguay lo verán en todos los continentes y ya quema la piel. Es la mejor oportunidad para salir vivos del accidente del sábado y por allí a alguno hasta le sale un ‘contratazo’ en Europa. Yo estoy convencido en la recuperación, en el lavado de ‘cacharro’, porque peor no vamos a jugar. Si creemos, podemos. Si ponemos corazón, sueltan las piernas, el fútbol va a aflorar. Allí sí será jodido que nos pinten la cara. Voy a dormir como un bebé, porque la ‘Celeste’ no me quita el sueño. Así de sencillo. Sí, señores...

Hay dos formas de complicarnos: si dejamos libres a Suárez y Cavani. La otra es que nos hagamos los goles como los tres primeros ante el ‘Scratch’. Si logramos mantener el cero durante 30 minutos, hay muchas posibilidades de hacer la fiesta. Pedrito Gallese, cambia de chip. No quiero volver a verte de rodillas luego de un ‘blooper’. Ese es un mal mensaje a tus compañeros. Eres el que más seguridad debe transmitir. Si muestras debilidad, ‘muñecos’, todo se cae como un castillo de naipes. Si te agrandas, la gente te sigue. Tú no tapas como Karius. Tú eres ‘palomilla’, ‘conchudo’ como para traumarte. Y no va a ser...

Advíncula tiene mundo en su profesión: Alemania, Argentina, Portugal, Turquía, Brasil, México y España. Y la firme, no seas cuadriculado con las indicaciones de tu entrenador. Tienes que identificar en una si por tu lado es el hueco. No como en Sao Paulo, que abriste la puerta de par en par y recién te diste cuenta faltando poquito para el final, cuando ‘ajustaste’ a Everton. Llama a uno para que te apoye o dile al central que ‘reviente’ al que te hace la diagonal. La idea es que todos tengan buena lectura de lo que ocurre. No somos robots ni ‘muñequitos’ de torta. Razonamos y accionamos. Trauco, no permitas que te piquen ni saquen centros. Si cubrimos las bandas, no habrá muchos bombazos. Abram-Zambrano, a veces lo más difícil se hace lo más fácil. Háganla simple, que esas bestias son cargosazos en la presión. Por arriba que no pasen ni los aviones. Rexuxa...

La ‘Culebra’ ha sido tema nacional. ¿Por qué está sentado? Ha recibido un apoyo total. Antes lo tiraban de ‘canguro’ y ahora con rendimiento, es indiscutible para los hinchas. André tiene que romperse esta tarde para ser recíproco de tanto cariño. Después de un tiempito se juntará con Cuevita, Flores y Guerrero. Con ese cuarteto ofensivo, la selección alcanzó su mejor nivel en la segunda ronda de las Eliminatorias y Rusia. Un consejo, no lo regalen a Paolo. Pases en callejón de ‘cuca’ o servicios largos y ventaja a las espaldas de Godín y Giménez. Nada frontal porque se lo comen. Y Tapia y Yotún, ya toca la pastillita de ‘desahuevina’ como dicen en el barrio cuando andas flojito.

Un favor a Gareca, si tienes que corregir, replantear y hacer cambios rápido, no dudes. En estas instancias se avanza con detallitos e inteligencia. Argentina clasificó a lo Venezuela. Como equipo chico. La ‘Vinotinto’ tuvo más la posesión. Pero la ‘Albiceleste’ ya está en semifinales. La ‘Blanquirroja’ paraliza el país. Amarrémonos los chimpunes. Es el partido de todos. ¡Vamos Perú, carajo...! Me voy, soy fuga.