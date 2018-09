Del saque somos carnecita... Da gusto cuando empiezan a salir chicos con talento como el extremo Marcos López de Cristal. Se para bien, encara, la pisa, la trae, levanta la cabeza y da pases de gol. Le marcó un buen tanto a Municipal y, bien llevado, nos puede dar muchas alegrías en la selección, donde ya debutó con solo 18 años y frente a los alemanes campeones mundiales como Kroos o Boateng. Eso sí, ojalá se vaya pronto al extranjero, de preferencia a Europa, para que mejore su juego y siga dando forma a su personalidad en el fútbol. Muchos de los que se quedaron aquí acabaron en ‘Barranco Bar’ con bataclanas de dos por medio. Así es...



Siempre les repito a los chicos que recién gatean en la pelotita que sigan el ejemplo de Claudio Pizarro, quien con 40 años sigue jugando en una Liga competitiva como la Bundesliga. Eso no se lo regaló nadie. Es profesionalismo, cuidó su cuerpo como oro y ya aseguró hasta su quinta generación. Imiten lo bueno, no a los ‘bomberos’ que ganaron un montón de plata, pero la despilfarraron en juergas. Ahora están mangueando. Qué feo...

Hay un tal Rhyner que renunció la selección pese a que nunca lo llamaron desde la Videna. Me recuerda el caso del tal ‘Rabona’, que por un gol ya se alucinaba el nuevo Uribe o del mismo Lapadula que almorzó con el ‘Tigre’, le hizo pagar la cuenta y luego nos arrimó de lo lindo. Yo amo a mi selección y no hay que permitir que cualquier payaso la utilice para hacerse conocido. Ah, y desde este córner, mis felicitaciones a todos esos hinchas que se endeudaron por llegar hasta Rusia y alentar a la sagrada ‘Blanquirroja’. Bien merecido el premio a la mejor hinchada. Y no va cher... Me voy, soy fuga.