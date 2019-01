Si Daniel Ahmed tuviera sangre en la cara, ya habría dejado su carta de renuncia irrevocable en las oficinas de San Luis

Del saque somos carnecita. .. Se acabó la angustia para Perú en el Sudamericano Sub-20. Los periodistas estamos para decir las cosas como son, sin maquillarlas y el balance final ha sido un rotundo FRACASO del comando técnico que dirigió a la selección. Acá no somos hinchas ni futbolistas frustrados. Este equipo tuvo dos años de trabajo, todas las facilidades que exigieron, sueldazos, se les contrató varios asistentes, se le consiguió amistosos exigentes de preparación, pero a la hora de la verdad fuimos pan con camote y relleno. Si el entrenador Daniel Ahmed tuviera sangre en la cara, desde ayer ya estaría su carta de renuncia irrevocable en las oficinas de San Luis, como hizo su colega chileno al quedar eliminado. Pero fácil salen con el floro de la preparación y el ‘gran proyecto’ a futuro. Los parrilleros son buenos para la milonga. No jodan...

El mejor partido de la Sub-20 fue justo ayer con Argentina. Tuvo que esperar a estar con la soga al cuello para recién reaccionar y a pesar de que no se vio un gran nivel, los jugadores tuvieron corazón para buscar un resultado que no llegó. Lo dije clarito, que nadie se confíe del triunfo 1-0 a Uruguay, porque jugamos muy mal y nos cobraron un penal que no fue. En la tercera fecha, llegamos descansaditos a chocar con un Paraguay presionado y al borde de la eliminación y le dimos color. Contra Ecuador solo tuvimos momentos de toquecitos, pero igual perdimos. No hubo variantes, recambio. Nada. El sistema 4-2-3-1 nunca se modificó. Fuimos previsibles, todos nos estudiaron y por eso quedamos fuera de la fiesta. Así es...

Me quedé con las ganas de ver a Marcos López, Jairo Concha y Christopher Olivares. Creo que no fueron convocados. Eran los llamados a ser los distintos del plantel, pero nunca aparecieron. Lo mejorcito fue el golero Franco. Los demás quedaron al debe. Poco roce en Primera y los que la tuvieron se dieron cuenta de que una cosa es la competencia local y otra la internacional. Concha fue tasado en millón y medio de dólares por la San Martín y mejor lo dejo ahí. Ayayayay... Me voy, soy fuga.