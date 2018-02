Daniel Peredo: El Bombardero rinde homenaje al periodista deportivo [VIDEO]

Del saque somos carnecita... No tengo palabras para expresar lo que siento por la partida de mi colega y causita Daniel Peredo. Lo conozco hace 24 años y hablábamos por teléfono mínimo dos veces por semana. El ‘Cabezón’ se adelantó a Google. Nació con un chip última generación. Se acordaba la fecha de nacimiento de la nieta de Valeriano y dónde vivía la primera novia de Lolo.



Completo como periodista: radio, prensa escrita y televisión. Pelotero, palomilla, chacotero, humilde y rápido de mente. Siempre caía a mi peña en diciembre para fulbitear y me llevaba una camiseta de algún club o selección para regalar a la gente. De tu voz, frases y relatos, no se olvidará el pueblo. Yo te extrañaré, mi brother, porque veíamos la vida con humor...



El ‘Gatito’ es un caso de aquellos. Tiene dos yernos peloteros y es padrino de ambos. Al arquero ya le dio vida y ahora al esposo de su hija menor lo impone al guerrazo en el Callao. Ha llamado al club para que lo pongan de ‘Diez’, ‘8’, ‘6’ o le quite la chamba al histórico ‘Agüita’ Luna. El chamaco en la pretemporada no figuraba ni de mantequilla Laive y de pronto es fijo en el equipo. Ha movido sus influencias. Adentro, los jugadores están que vuelan. Así no es...



Por siaca, me pasan la voz que hay una banda en el ‘Callejón’ que está deshielando el Huascarán. El pilero es uno que apellida como el ‘Diamante’, pero que no es ni el juanete de Julio César. Este muchachito se computa Casemiro y lo que gana es lo que gasta el volante del Real Madrid comiendo una hamburguesa. Hay varios que le siguen el amén y los voy a tirar en cancha como no se cuiden. Guerra avisada...



Ya me enteré que la ANEF pedirá que los entrenadores extranjeros tengan cinco años de experiencia en su país y licencia Conmebol. Yo le agregaría que hayan dirigido alguna selección, así sea de menores, para que dejen enseñanza. Hay que poner corriente para que se cumplan estos requisitos, porque así nos libraremos de los ‘Peinaditos’, ‘Chilas’ y tantos turroneros que les quitan la chamba a los nacionales. Rexuxa...



Me voy, soy fuga.

Narración de Peredo en gol de Fano.